Il CBD crea dipendenza?

Il CBD non crea dipendenza. Tuttavia, poiché il CBD è associato alla cannabis, alcuni pensano che abbia il potenziale per creare dipendenza. Tuttavia, numerosi studi su piccola scala hanno dimostrato che non c’è alcun potenziale di abuso o dipendenza umana. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche per capire esattamente come il CBD interagisce con il corpo umano, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scoperto che non crea dipendenza: “Negli esseri umani, il CBD non ha alcun potenziale di indicare abuso o dipendenza”.

Does cosa dice la Ricerca?

Una revisione della ricerca è stata condotta nel 2011 per indagare la sicurezza e gli effetti collaterali del cannabidiolo. Hanno trovato che anche grandi dosi giornaliere sembrano essere ben tollerate negli esseri umani. In generale, hanno concluso: “Il CBD controllato può essere sicuro nell’uomo e negli animali”.

Successivamente, nel 2016, è stato condotto uno studio in cui sono state somministrate per via orale misure regolari di CBD, e gli effetti sono stati confrontati con quelli della cannabis illegale. Nessuno dei partecipanti che hanno ricevuto il CBD ha mostrato segni di potenziale abuso. Lo studio ha concluso che; “il CBD non ha mostrato alcun segno di responsabilità di abuso”. Oltre agli studi che hanno indagato direttamente qualsiasi proprietà di dipendenza del CBD, centinaia di altri studi sono stati condotti utilizzando quantità giornaliere regolari senza effetti avversi o di dipendenza significativi. Di conseguenza, è generalmente accettato che il CBD non crea dipendenza.

Perché il CBD non crea dipendenza?

Anche se non è del tutto chiaro perché il CBD non crea dipendenza, alcuni scienziati ritengono che possa essere legato al modo in cui interagisce con il sistema nervoso. Il CBD non si lega direttamente ai recettori chimici nelle cellule e nei tessuti, ma influenza il comportamento degli enzimi che si trovano vicino ai recettori. Altre sostanze che si legano direttamente hanno alcune forme di dipendenza. Solo le sostanze che sono in grado di fare questo possono avere il potenziale di sviluppare sintomi di dipendenza.

Il ruolo del THC nei prodotti CBD

Il THC è un’altra sostanza che si trova nelle piante di cannabis; è intossicante e può creare dipendenza in un piccolo numero di utenti. La maggior parte dei prodotti CBD conterrà alcune tracce di THC. Nonostante le affermazioni “senza THC” e “zero THC”, la maggior parte dei produttori non è in grado di eliminarlo completamente dall’estratto di canapa usato nella produzione del CBD. Anche i test di laboratorio possono rilevare le sostanze solo fino a un certo punto, quindi se il THC non viene rilevato, è probabile che sia presente in piccole quantità. Anche se uno studio del 2011 ha scoperto che l’8,9% dei consumatori di cannabis ha sviluppato segni di dipendenza, le tracce di THC nei prodotti CBD non avranno lo stesso effetto. Un’indagine sui consumatori di cannabis ha trovato che la dipendenza è probabilmente causata solo da alti livelli di THC e che “l’uso di cannabis a bassa potenza non è associato alla dipendenza”. Durante la coltivazione e la fabbricazione, vengono prese numerose misure per ridurre il contenuto di THC dei prodotti CBD. Una volta che un prodotto è pronto per la vendita, deve contenere meno di 1 mg per contenitore per essere legale. Non solo i bassi livelli di THC sono considerati inebrianti e creano dipendenza, ma possono interagire con il CBD per giocare un ruolo nei suoi effetti benefici. La teoria dell’effetto entourage indica che l’assunzione di CBD con altre sostanze, come cannabinoidi o terpeni, può aumentare il suo impatto. In alcuni studi, quando somministrato con altri cannabinoidi, tra cui il THC, gli scienziati sono stati in grado di aumentare la potenza dei suoi risultati oltre quelli ottenuti con il CBD puro.

Conclusione

Il CBD è una sostanza a base di erbe utile e che crea dipendenza, senza alcun potenziale di “abuso o dipendenza”. Coloro che lo consumano regolarmente non riportano esperienze di svezzamento e trovano facile interrompere e ricominciare l’uso regolare quando necessario. La maggior parte dei prodotti a base di CBD conterrà una piccola quantità di THC, ma a questi livelli può contribuire agli effetti benefici e non causa sintomi di dipendenza.