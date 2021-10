Il Cinema in Italia tra ispirazione e sovvenzioni: il riscatto dei bei film

Foto Unsplash

A settembre in Italia ci sono due appuntamenti molto importanti: l’inizio della scuola e il “Festival del Cinema di Venezia”. Probabilmente l’ordine di gradimento non è esattamente quello in cui gli eventi sono stati presentati. Madrina dell’edizione numero 78 della “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica” è Serena Rossi, mentre il presidente della giuria internazionale è il regista sudcoreano Bong Joon-ho, premio Oscar per il film “Parasite”.

Tra i protagonisti italiani di questa edizione ci sono Roberto Benigni, vincitore del “Leone d’oro alla carriera”, e Paolo Sorrentino, che con “È stata la mano di Dio” ha ricevuto ben nove minuti di applausi alla prima proiezione. Proprio Sorrentino durante un’intervista su Vanity Fair parla dello stato di salute del cinema italiano: «Ci sono produzioni dappertutto e qua un programma meraviglioso, i bei film si continuano a fare» afferma.

Per quanto riguarda l’aspetto economico dell’industria cinematografica, quest’anno è previsto un supporto più sostanzioso rispetto al passato grazie ai cosiddetti “Bonus Cinema 2021” dello Stato, che il Ministero della Cultura spiega in dettaglio. Di questi fanno parte il “tax credit distribuzione nazionale e internazionale”, per un investimento di 30.000.000 €; il “tax credit investimenti per le sale cinematografiche”, per un totale di 25.000.000 €, e il “tax credit potenziamento offerta cinematografica” dove si investiranno 40.000.000 €.

Il “Tax credit” altro non è che il riconoscimento del credito d’imposta nei confronti degli operatori cinematografici italiani di svariati livelli: dalle sale cinematografiche alle case di distribuzione e di produzione. Per quanto riguarda quest’ultimo settore, potranno beneficiare degli incentivi i produttori che opereranno nei seguenti settori: sviluppo opere audiovisive (TCSF2), produzione cinematografica (TCPF2), produzione opere tv (TCAVTV2), produzione opere web (TCAVW2), produzione opere di ricerca e formazione (TCORF2), produzione di videoclip (TCVC2).

Il “Bonus Cinema 2021” è un altro dei tanti incentivi creati dallo Stato per quest’anno. Ma come nasce il sistema dei bonus? In realtà questa parola è presa in prestito dal marketing aziendale e altro non è se non una forma di credito o sconto che si applica ai clienti per incentivarli a tornare, molto usato dai casinò online, settore dove ormai abbondano fornitori che per distinguersi dalla concorrenza hanno creato diversi programmi di bonus da Casino.it che vengono poi ripresi dai siti di confronto che offrono una guida nella realtà italiana dell’iGaming. Particolarmente rilevante su queste piattaforme è la sezione relativa proprio agli incentivi, dove ne vengono illustrati i pro e i contro e dove ne viene calcolato il valore economico in base alle percentuali di copertura offerte. I bonus vengono utilizzati anche dai grandi della finanza, come la carta prepagata Revolut, che ai suoi clienti ne offre di due tipi: uno per l’apertura del conto personale e l’altro per ogni conto aperto dai propri conoscenti. Entrambi questi incentivi sono del valore di 15 €. Uber Eats, colosso delle consegne di cibo a domicilio, promuove le sue attività con lo stesso principio del “porta un amico”: condividendo il proprio codice promozionale con i conoscenti, tramite l’app, si potrà usufruire di sconti sugli ordini successivi. Da qui il termine bonus è stato poi preso in prestito dalla Pubblica Amministrazione e dal Governo, che nel 2021 ne ha stanziati di due tipi: quelli rivolti agli acquirenti, come per esempio il “Bonus tv”, e quelli riservati ai settori produttivi, come quelli inerenti al Cinema.

Foto Unsplash

Tutto ciò dovrebbe portare beneficio all’industria cinematografica del Bel Paese, che ha vissuto indiscutibili momenti di gloria. Con la speranza che si possa tornare a essere protagonisti a livello internazionale, gli incentivi verranno riconosciuti anche a produzione estere che gireranno film in Italia. Intanto sul suolo patrio si festeggia il Cinema, e a Venezia il 3 settembre è stata la giornata dedicata al film su Lady Diana, dal titolo “Spencer”, diretto da Pablo Larrain, con Kristen Stewart come protagonista. Lasciando in sospeso la trama, anche se le vicende di Lady D sono ben note a tutti per l’esposizione mediatica che ogni suo gesto attirava, la critica sembra unanime nel giudicare ispirata e toccante l’interpretazione della Stewart.

Al grande pubblico non resta che attendere l’uscita in sala delle pellicole protagoniste del Festival ed essere fiduciosi del fatto che le ameremo, perché come ha dichiarato Sorrentino “i bei film si continuano a fare”. E se lo dice lui, possiamo fidarci.