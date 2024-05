Il Clandestino, quando va in onda l’ultima puntata?

Quando è prevista la messa in onda della puntata finale del Clandestino? La fiction di Rai Uno con Edoardo Leo sta per salutarci. Scopriamo qualche anticipazioni di quello che ci aspetta.

E’ stato un appuntamento irrinunciabile per tantissimi telespettatori italiani quello relativo alla fiction Il Clandestino, la serie tv con protagonista Edoardo Leo, diretta da Rolando Ravello. Ebbene, questa sera andrà in onda la puntata conclusiva di questa prima stagione con l’episodio numero undici, dal titolo Le Tre mogli.

Una grande differenza con gli episodi che sono andati in onda fino ad oggi è che questa sera verrà trasmesso un episodio soltanto, oltre che in chiaro su Rai Uno, anche in streaming su Raiplay.

La serie tv è originale, non è tratta da nessun romanzo, il protagonista Luca Travaglia è stato creato da zero, a differenza di numero serie tv crime, che in genere prendono sempre ispirazione. Ma entriamo nel dettaglio per scoprire qualche piccola anticipazione di quello che succederà.

Il Clandestino: trama della puntata finale

Nella puntata finale della tanto seguita fiction di prima serata, vedremo Luca Travaglia infiltrato nella sicurezza privata per conto di Carvelli e dei servizi segreti. Il suo compito è quello di seguire un importante uomo di affari straniero che arriva a Milano con tre mogli e la scorta. Il sospetto è quello che l’uomo possa finanziare una cellula terroristica molto pericolosa a cui appartiene anche Khadija. Luca, che nel frattempo è costretto ad avere a che fare ancora con Maganza, riesce a entrare nel cerchio dell’arabo grazie anche all’aiuto di un giovane agente dei servizi. Ma nel momento in cui, la sua indagine pare essere arrivata ad un punto morto, Travaglia individua il contatto che gli serviva, è una persona che ha già visto nel suo passato. Di chi si tratta?

Insomma, davvero tanta carne al fuoco che di certo terrà gli spettatori incollati al piccolo schermo fino all’ultimo secondo. Il finale potrebbe restare aperto. Visti i risultati, è possibile pensare che l’amato Luca Travaglia tornerà anche per una seconda stagione con le sue indagini.