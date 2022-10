Il corredino invernale dei neonati: prodotti indispensabili

Oramai abbiamo lasciato alle spalle la bella stagione con le sue temperature calde, abbiamo accolto l’autunno e a breve spalancheremo le porte all’inverno con il suo clima più rigido. Per evitare che il proprio piccolo non abbia i vestiti per neonati giusti per coprirsi dal freddo, a breve ne consiglieremo alcuni per riempire, completare o arricchire il suo corredino invernale.

Dalla notte al giorno: sacco nanna, body e tutine

Prima di acquistare un vestito per bebè è bene conoscere le sue esigenze. Innanzitutto, si dovrà sempre fare fede al materiale utilizzato, bisognerà preferire tessuti naturali e biologici per salvaguardare la pelle del bimbo data la sua delicatezza.

Inoltre, i piccoli hanno un sonno decisamente movimentato e questo può portarli a sudare; quindi, un materiale di bassa qualità provocherebbe eritemi o dermatiti. È bene tenere presente che durante il sonno, i bebè potrebbero scoprirsi e, date anche le temperature invernali, potrebbero ammalarsi.

Tra i vestiti per neonato ce n’è uno in particolare che riesce alla perfezione a soddisfare tutte queste esigenze, ovvero il sacco nanna. È un prodotto estremamente utile e anche indispensabile se si vuole salvaguardare il proprio piccolo sotto ogni aspetto. La scelta è vasta per quanto riguarda le colorazioni. Infatti, si potrà scegliere quello a tinta unita neutra bianca oppure con una fantasia a cuori, davvero molto apprezzata.

Sotto il sacco nanna si potrà indossare un body o una tutina. Il materiale dovrà sempre essere di alta qualità. Per quanto riguarda la fantasia, anche per questi prodotti il ventaglio di scelta è ampio e variegato. È bene sapere che sono articoli pensati e progettati per essere sfilati comodamente e offrono libertà di movimento.

Felpe, piumini e parka

Il clima rigido ha bisogno di essere contrastato con il caldo. Tra i vestiti per neonati si può trovare un vasto assortimento che va dai piumini alle felpe. Entrambi abbracceranno in modo materno il proprio bimbo grazie alla loro morbidezza.

Per una sensazione di maggiore calore, il busto doppiato in micro pile è il prodotto ideale e indispensabile da dover assolutamente avere. Per garantire e assicurare una facile vestizione, è stato realizzato con la cerniera sul davanti. Per vestire il proprio bimbo all’insegna dello stile senza rinunciare al comfort, una felpa in molletton con cappuccio è l’abbigliamento perfetto per combattere il freddo con un look trendy.

Il tocco di classe si raggiunge con il parka. Un cappotto di media lunghezza che serve a proteggere non solo dal freddo ma soprattutto dalla pioggia. Sia il busto sia il cappuccio sono foderati in ecopelliccia per strizzare l’occhio all’ambiente e tenere al caldo il neonato.

Pantaloni

Dopo aver consigliato alcuni vestiti per neonati per quanto riguarda la parte superiore del corpicino del piccolo, vediamo insieme gli indumenti per la parte inferiore. Per non temere le temperature rigide, un fantastico pantalone in tessuto felpato è il capo indispensabile da avere assolutamente nel guardaroba. Per un’occasione più elegante dove il bebè dovrà fare bella figura, un pantalone di velluto a costine sottili è l’ideale per restituire al piccolo un look chic.

Infine, per avere estrema morbidezza e sofficità, un paio in tubique trapuntato è il giusto compromesso. La vita è elasticizzata per ottenere maggiore comfort e sono presenti dei lacci da annodare per regolare il pantalone alla vita del bimbo affinché sia sempre agile nei movimenti.

M.T: Sono arrivate le temperature rigide, ecco come tenere al caldo il tuo piccolo.

M.D: Dalla notte al giorno, con il freddo o sotto la pioggia, il tuo piccolo deve sempre indossare abiti comodi, confortevoli e soprattutto caldi. Body, tutine, felpe, piumini, pantaloni e tanto altro, scopri cosa non deve mai mancare nell’armadietto del tuo piccolo.