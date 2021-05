Il fascino dei casinò online

Il Casinò è un ambiente affascinante e conosciuto da tutti. Molte volte, quando ci scontriamo con il nome Casinò, ci vengono in mente Montecarlo, Las Vegas ecc… Di conseguenza, colleghiamo questi luoghi ad un contesto ricco e frequentato solo da persone milionarie. Sarà davvero così? Con l’avvento di Internet, molti siti hanno dato il via ad al Casinò Online, quindi una piattaforma web interamente dedicata al gioco online dove chiunque può partecipare senza dover effettuare viaggi o spostamenti di alcun genere!

Il boom dei casinò online

Internet è, ormai, un universo infinito cui tutti noi abbiamo costantemente accesso. Il gioco è sempre stata un’attività prediletta dagli uomini ed è anche sinonimo di interazione. Il web è diventato il gancio che permette a persone di tutto il mondo di giocare insieme tramite un’unica piattaforma. I siti di Casinò online sono stati tra i primi ad unire mille e mille persone per intraprendere insieme attività tipiche dei Casinò. I siti internet comprendo: giochi di carte, i dadi, sino alla roulette.

Il primo tentativo di Casinò online fu fatto negli anni Settanta con la diffusione sul mercato dei rudimentali software internet. La funzione digitale fu inserita all’interno dei Casinò, in modo specifico nelle slot machine. In precedenza, queste macchine funzionavano a manovella. Dagli anni Settanta in poi fu introdotto un minicomputer, più rapido e relativamente semplice da usare. Dagli anni Novanta in poi, i Casinò si spostarono sul web coinvolgendo tante persone. La Software House Microgaming fu la prima casa di produzione a lanciare il “gioco” online creando la prima vera piattaforma web. Dal Duemila in poi, grazie alla tecnologia http il Casinò approdò ufficialmente in rete assumendo anche una forma e una struttura esteticamente attraente e facile da usare.

Con l’introduzione del Javascript, la creazione di pagine web divenne altamente più facile e la grafica raggiunse livelli identici alle pagine web che vediamo oggigiorno. Dopo questo passo estetico, si decise di migliorare le offerte per i clienti. I giochi presenti nelle piattaforme comprendono: blackjack, poker, baccarat, dadi, roulette, punto bianco, slot machine e video poker. Per le varianti di poker, sono state create facciate apposite, in modo che il giocatore possa destreggiarsi tra le varie opzioni e scegliere quella più adatta al suo stile di gioco. La variante più famosa del poker è la Texas Hold’em.

Il client di gioco è il contenitore di tutte le informazioni locali, quindi grafica con suoni e animazioni. La scelta dei vincitori viene stipulata tramite un algoritmo matematico (quindi nessuna vincita è dettata dal caso). Ciò avviene tramite un generatore di numeri casuali.

Cosa ne dice il web

Con l’aumentare dei siti, varie piattaforme hanno deciso di dire la loro a riguardo, a volte buttando giù vere e proprie recensioni sui casinò on line.

Molte di queste si concentrano sull’aspetto grafico, lodando lo sforzo di molti creatori per aver progettato una “visuale” che non lede gli occhi del giocatore (il quale dovrà restarci su a lungo). Altri concentrano le proprie attenzioni sulla serietà del prodotto creato, in modo specifico dal punto di vista economico e delle scommesse. La gestione dei giochi è fondamentale per creare un terreno sano e corretto. Ciò, di conseguenza, porterà al sito web stesso nuovi clienti e nuovi appassionati che faranno in modo di aumentare la sua notorietà. Un terzo elemento da non sottovalutare è quello della sicurezza informatica. Sul web si rischia sempre di imbattersi in hacker che tentano di rubare informazioni. La sicurezza è essenziale soprattutto nei casi di siti di casinò online, poiché su queste piattaforme bisogna lasciare le proprie informazioni bancarie per poter depositare i soldi delle vincite. Le recensioni, quindi, diventano di vitale importanza, dato che possono indirizzare gli interessati verso determinati siti che, sicuramente, non mineranno la sicurezza del giocatore.

Se avete domande o siete indecisi su che sito scegliere, vi basterà digitare casinò online recensioni per poter leggere le opinioni di giocatori o ex giocatori. Potrete in questo modo scegliere la piattaforma più adatta per voi!