Il Fisco caccia gli evasori anche sui social?

By

Facciamo chiarezza

Scatta la psicosi dopo la notizia che il Fisco attingerebbe anche a dati e fonti social per poter valutare se c’è evasione fiscale da parte di un contribuente. La notizia rimbalza sui social dopo che in Francia questo metodo è stato usato per poter verificare la posizione di alcuni contribuenti.

“Se dici che non sei residente fiscale in Francia ma continui a pubblicare foto su Instagram dalla Francia, potrebbe esserci un problema” spiega il ministro dei Conti pubblici Gèrald Darmanin su Twitter a Le Figaro. La verità è che in Italia un sistema simile è stato introdotto nel 2016, e quindi esiste da quasi quattro anni.

loading...

La situazione in Italia

La notizia, quindi, è tutta francese, ma si tenga conto che anche in Italia c’è una legge che consente al Fisco di ampliare i controlli anche attingendo ai dati dei social. Si tratta della circolare n.16/E del 28 aprile 2016, che spiega che l’Agenzia delle Entrate italiana, per finalità di contrasto all’evasione fiscale, può anche attingere a dati dei social network, articoli di giornale e siti per poter avere tutte le informazioni che cerca sui contribuenti in caso di sospetta evasione.

“Alle notizie che si possono ottenere dalle banche dati si aggiungono quelle che pervengono da altre fonti, ivi incluse fonti aperte” dice la circolare, e per ‘fonti aperte’ si intendono anche i social network. Ad esempio la Corte d’appello di Brescia aveva fatto riferimento a foto e documenti di Facebook per poter incastrare un contribuente.

I controlli però sono limitati solo alle pagine pubbliche, e non a quanto scambiato i privato sui social: quindi messaggi e foto private non vengono usate dall’Agenzia delle Entrate per poter effettuare indagini sull’evasione fiscale.

Commenti

commenti