Il freddo, l’inverno e l’industria tedesca non aspettano gasdotti inesistenti

La guerra in Ucraina cambia radicalmente il paradigma della conveniente fornitura di gas russo. Mentre alcuni paesi europei annunciano la ripresa della capacità di produzione di energia, come le centrali nucleari o addirittura il carbone, altri, come l’Ungheria o la Germania, ammettono l’impossibilità di rinunciare al prezioso combustibile orientale.

GasdottiFoto: Flickr

Infatti l’esclusione delle principali banche russe dal sistema di regolamento internazionale SWIFT è avvenuta senza sanzionare la banca attraverso la quale questi gas vengono pagati a Mosca.

REPowerEU, il piano annunciato qualche giorno fa dalla Commissione Europea, prevede di ridurre la dipendenza dell’Unione Europea dal gas russo a un terzo dell’attuale importo, acquistato in euro. Vale a dire, metà della quantità totale di gas naturale necessaria nella Comunità, dato che l’UE produce solo il 10% del totale, mentre il resto è di importazione.

Il punto più importante del piano europeo è riempire i giacimenti di gas almeno per il 90% ogni anno, principalmente da fonti alternative convenzionali (paesi arabi, Norvegia, Mar Nero, Mar Caspio) o gas liquefatto (GNL), con focus sulle miscele con biometano o idrogeno verde.

In un mondo politico in cui tutti parlano di fonti di approvvigionamento, infatti, lo stoccaggio e il trasporto del gas sono il “tallone d’Achille”, sia a livello comunitario che nazionale. Il Primo Ministro Ciuca e il Ministro Virgil Popescu ci parlano delle alternative energetiche della Romania, citando fonti di approvvigionamento esterne (Grecia-Bulgaria, Azerbaigian o gas liquefatto portato dalle navi) o sull’aumento della capacità di produzione di elettricità, ma, di fatto, indirizzano l’attenzione pubblica nel torto direzione. Come mai?

Il kilowatt generato elettricamente è almeno 2-3 volte più costoso di quello generato dal gas naturale

Immaginate quanto aumenterebbe il costo del pane se i panifici dovessero operare da domani solo con i forni elettrici. Lo stesso vale per il riscaldamento delle abitazioni dei consumatori domestici.

In secondo luogo, anche se recuperiamo incredibilmente rapidamente il gap di investimenti nell’area del Mar Nero, cosa facciamo con il gas, dato che la capacità di stoccaggio della Romania è bassa, a metà della capacità in Ungheria, e i gasdotti dalla costa sono ancora sulla carta ?

Se i politici che hanno orbitato, negli ultimi 20 anni, attorno alle decisioni strategiche nel settore energetico nazionale, si sarebbero interessati ad altre questioni oltre alle commissioni di acquisizione da Gazprom o alla nomina di consorti in posizioni calde, all’interno delle società statali, La Romania avrebbe potuto immediatamente sfruttare questo contesto geopolitico e diventare un fornitore stabile dell’UE attraverso il corridoio Mar Nero-BRUA. Che, ripeto, non esiste fisicamente!

Socialmente, siamo “fortunati” che oltre il 50% delle famiglie in Romania non sia allacciato alle reti del gas naturale e che questi cittadini, anche contribuenti, siano abituati a gestire da soli legna da ardere o altre fonti. carburante, in assenza di una minima preoccupazione dello Stato per le loro carenze.

In conclusione, il problema principale, sia per la Romania che per l’intero blocco europeo, è la sostituzione di un sistema di approvvigionamento just-in-time, attraverso i gasdotti russi, con un altro che, al momento, non esiste e avrà da costruire velocemente. Perché il freddo, l’inverno e l’industria tedesca non aspettano.