Il futuro del gioco è nei casino online

Un viaggiatore nel tempo che dal 2000 si trovasse a visitare per la prima volta il sito di un casino online nel 2020 resterebbe basito. Il mondo del gioco d’azzardo, oggi a disposizione di tutti, è un qualcosa di neanche lontanamente paragonabile a quello di vent’anni fa.

Da un lato la disponibilità di connessioni sempre più veloci, dall’altra le evoluzioni nella computer grafica hanno portato alla creazione di casino online completi. Questi siti di gioco offrono ai giocatori più di quanto abbiano mai potuto trovare in un casinò tradizionale. Uniscono la sala giochi sotto casa, con la sala bingo, e l’agenzia di scommesse. Il tutto senza dimenticare i giochi da casinò, e quelli a estrazione che possiamo praticare al tabacchi sotto casa. Questa è solo una sintesi di cosa offrono i casino online nel 2020.

Stiamo parlando di operatori internazionali o italiani, che propongono giochi a 360 gradi su siti legali e sicuri. Non c’è nulla da temere sul sito di un casino ADM, e le paure legate alle transazioni online, a vincite non pagate sono relegate al mondo dell’illegalità.

Sicurezza e offerta: il mondo del gioco online

Chi non è pratico di gioco d’azzardo non sa cosa aspettarsi dal mondo dei casinò online. Spesso si pensa a questi siti internet come a un modo per buttare via soldi. In realtà il gioco online equiparabile a qualunque altro tipo di gioco d’azzardo che abbiamo sempre praticato. Giocare un terno al lotto, acquistare un gratta e vinci, oppure tentare la sorte alle slot online, sono tante facce di una stessa medaglia. Sono tutti giochi, più o meno tradizionali, che possiamo trovare, insieme, controllati e regolamentati nei casinò online del 2020.

Questi siti si dividono in due categorie: le piattaforme omnicomprensive e i siti dedicati. Nel primo gruppo rientrano i siti di quegli operatori che offrono tutte le tipologie di gioco in un solo posto. Con un unico account il giocatore può accedere a slot machine, video poker, scommesse, roulette e casino games, giochi di carte. E ancora: sale bingo, tavoli da poker; può acquistare biglietti gratta e vinci o puntare su giochi a estrazione.

Nel secondo gruppo rientrano i siti di operatori che si specializzano su un solo settore: il betting, i casino games, le poker room e così via. L’offerta è talmente ampia, che qualunque siano le nostre preferenze di gioco, possiamo soddisfarle anche con un solo conto di gioco.

Applicazioni, casino live e scommesse virtuali

Che il futuro sia adesso è dimostrato dal fatto che alcune innovazioni di pochissimi anni fa ormai rappresentano la norma nei casinò online 2020. La diffusione delle reti 4G e di smartphone sempre più performanti ha fatto sì che ormai quasi la totalità dei casinò sia disponibile via app. Alcuni casinò propongono semplicemente la versione mobile del proprio sito, altri hanno applicazioni dedicate ai diversi giochi. Tutti permettono di giocare ovunque, garantendo la stessa sicurezza che si ha sui siti web.

Una rarità fino a un paio d’anni fa, oggi è presente in quasi tutti i casinò online 2020: il casino live. Sfruttando le connessioni veloci e la fibra, tavoli da gioco con veri croupier sono in collegamento streaming. Il giocatore assiste al gioco e punta, guardando ciò che accade sullo schermo del proprio portatile. Può chattare con altri giocatori e inviare messaggi al croupier.

Il mondo delle scommesse è quello che per certi versi è più avanti. Ormai è la norma puntare su gli e-sport, simulazioni di incontri in sport inventati o reali. La maggior parte dei siti dedicati al betting ha una sezione virtual. Qui sarà possibile puntare in tempo reale su e-sports, incontri tra squadre, o persino su gare tra cammelli.

