Il gesto della principessa Charlotte che ha fatto arrossire la madre. Le immagini della figlia del principe William sono diventate virali

La principessa Charlotte, figlia del principe William e di Kate Middleton, ha solo sette anni, ma in questo lasso di tempo ha fatto diverse apparizioni pubbliche e ha conquistato il cuore di molti.

Se in occasione dei funerali di Elisabetta II e dell’incoronazione di re Carlo ha dato l’esempio ai suoi fratelli, li ha incantati con la sua eleganza e ha mostrato la sua preoccupazione per il figlio minore, il principe Luigi, qualche anno prima è stata protagonista di un momento delicato.

Secondo il Mirror, nel 2019, in occasione di un’apparizione pubblica con i genitori, Kate Middleton e il Principe William, ha compiuto un gesto inaspettato che ha fatto arrossire la madre.

A soli quattro anni, la principessa Charlotte partecipò a un evento con i genitori e i nonni, Carole e Michael Middleton. Se la madre veniva vista salutare con un grazie, Charlotte tirava fuori la lingua, un gesto che faceva arrossire la madre. Ovviamente, allo stesso tempo è stata vista spiegare alla figlia che quello che stava facendo non andava bene, ma ha mantenuto un sorriso sul volto per tutta la durata dell’incidente.

Il principe George e la principessa Charlotte, comportamento esemplare al funerale della bisnonna

Lunedì 19 settembre, 11 giorni dopo la morte della Regina Elisabetta II, si sono svolti i suoi funerali. È stata una giornata ricca di significati e di emozioni per tutta la famiglia reale. Tra le 2.000 persone che hanno partecipato alla cerimonia funebre nell’Abbazia di Westminster c’erano anche i due figli del Principe William e di Kate Middleton, il Principe George e la Principessa Charlotte.

George e Charlotte sono arrivati all’Abbazia di Westminster con la madre e la Regina Consorte. Pur essendo piccoli, rispettivamente di soli nove e sette anni, i due bambini si sono comportati al meglio e hanno dimostrato una maturità degna della portata dell’evento. Si sono seduti in prima fila, George tra il padre e la madre e Charlotte accanto alla Principessa di Galles.

Il Principe era vestito con un abito blu, una camicia bianca e una cravatta nera, mentre la sorella minore indossava un cappello come tutte le signore e signorine presenti in chiesa e aveva un abito completamente nero, simile a quello della madre, con pieghe in basso.