Il giornalista Brent Renaud, ucciso in Ucraina, lavora per la rivista Time e realizza un documentario sui rifugiati

Il Time ha reso omaggio al giornalista e regista americano Brent Renaud, ucciso domenica nella città ucraina di Irpin.

Brent RenaudFoto: EyePress tramite AFP / AFP / Profimedia

Renaud, 50 anni, era in Ucraina per lavorare a un progetto Time Studios incentrato sui rifugiati, ha confermato la società domenica, secondo News.ro.

Il caporedattore e CEO di Time Edward Felsenthal e Ian Orefice, presidente e direttore operativo di Time and Time Studios, hanno affermato di essere “devastati dalla perdita di Renaud”.

“In qualità di pluripremiato regista e giornalista, Brent ha spesso affrontato le storie più difficili del mondo con suo fratello Craig Renaud”, si legge nella nota. “I nostri cuori sono con tutti i cari di Brent”, hanno detto.

Felsenthal e Orefice hanno aggiunto che era “essenziale per i giornalisti essere in grado di coprire in sicurezza questa invasione in corso e la crisi umanitaria in Ucraina”.

