Il gruppo di Wagner, l’esercito privato di Putin, sta reclutando nuovi mercenari per combattere in Ucraina

Si dice che il gruppo Wagner, un’organizzazione paramilitare che combatte per la Russia, abbia una missione in Ucraina per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il gruppo Wagner viene fornito con attrezzature dell’esercito russoFoto: Diana Ninov / Alamy / Immagini Profimedia

Le forze armate ucraine affermano che l’organizzazione paramilitare russa Wagnera ha stabilito una base nella città di Rostov-on-Don, nella Russia meridionale, dove ha iniziato a reclutare mercenari per combattere l’Ucraina, riporta The Kyiv Independent.

Il gruppo Wagner è un esercito di mercenari, noto anche come esercito privato di Vladimir Putin. In Ucraina, si dice che i membri del gruppo siano in Ucraina in missione per estromettere il presidente Volodymyr Zelensky e preparare il terreno affinché Mosca prenda il controllo.

Il presidente Volodymyr Zelensky è già stato minacciato direttamente dalle truppe cecene e dai mercenari del gruppo Wagner ed è riuscito a fuggire dopo tre tentativi di omicidio la scorsa settimana, scrive il quotidiano britannico The Times.

Russia è pronto per dispiegarsi fino a 1.000 mercenari in Ucraina nei prossimi giorni e settimane, secondo un alto funzionario dell’intelligence occidentale che afferma che Mosca potrebbe “bombardare le città per sottometterle”, un’escalation che potrebbe portare a significative vittime civili. , secondo CNN.

Cos’è il Gruppo Wagner?

Il gruppo Wagner è noto come l’esercito privato di Vladimir Putin, che è stato coinvolto nel tempo in conflitti in Ucraina, Siria e Africa. Wagner Group è considerata la più grande compagnia militare privata al mondo.

L’idea di creare un esercito di mercenari in Russia è nata dopo la guerra in Afghanistan, che ha causato pesanti perdite all’Armata Rossa. La sofferenza delle famiglie che hanno perso i loro figli e mariti durante la guerra ha avuto un forte impatto sulla società russa. Un esercito privato aveva il vantaggio che le sue perdite non erano incluse nelle statistiche ufficiali, scrive Rador.

La prima indicazione della volontà dei leader russi di costituire una forza militare privata risale al 2012. In quell’anno, ad aprile, il presidente Vladimir Putin dichiarò che tale forza «è uno strumento per perseguire gli interessi nazionali senza il coinvolgimento diretto dello Stato. ” All’epoca si stava prendendo in considerazione la legalizzazione delle società commerciali militari, ma il progetto fallì a causa dell’opposizione dei militari e dei servizi segreti, che temevano di perdere le loro posizioni di monopolio. In queste circostanze, si decise che il Gruppo Wagner dovesse agire clandestinamente, in modo che non potesse essere disturbato dalla magistratura politicamente controllata, ma l’entità non potesse diventare indipendente dalle decisioni del Cremlino.

Il fondatore e comandante militare del Gruppo Wagner è Dmitry Utkin, un ex ufficiale dell’intelligence militare russa (GRU) il cui nome in codice era “Wagner”.

Dmitry Utkin è un ex tenente colonnello di 51 anni, una volta decorato da Putin e presumibilmente responsabile delle operazioni in Ucraina. Utkin è accusato di crimini extragiudiziali, tra cui l’ordine di torturare a morte un disertore siriano e l’esecuzione filmata, secondo RFI, che cita il Moscow Times.

Si dice che Alexander Kuzentsov, 44 anni, sia il comandante della compagnia di attacco e ricognizione Wagner sotto il nome di “Ratibor”.

Il colonnello in pensione Andrei Roshev, 68 anni, è l’esecutivo fondatore di Wagner. Ora comanda truppe mercenarie in Siria a sostegno del regime di Bashar al-Assad sotto il nome di “Siedoy”, secondo RFI.

Euractiv osserva che, secondo le informazioni attuali, il gruppo Wagner è finanziato da un uomo d’affari di 60 anni di San Pietroburgo, Yevgeny Prigozhin, noto anche come stretto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin, osserva anche RFI.

10.000 mercenari avrebbero combattuto a fianco dei separatisti filo-russi in Ucraina

Ufficiale, il gruppo Wagner non esisteha scritto in un’indagine della BBC, ma si ritiene che fino a 10.000 persone abbiano avuto almeno un contratto con Wagner da quando il gruppo ha iniziato a combattere a fianco dei separatisti filo-russi nell’Ucraina orientale nel 2014.

Si stima che circa 1.000 combattenti Wagner abbiano combattuto al fianco del generale Khalifa Haftar nel 2019 e nel 2020. La BBC in Russia ha chiesto a un ex combattente Wagner di descrivere il gruppo. “Si tratta di una struttura progettata per promuovere gli interessi dello Stato al di fuori dei confini del nostro Paese”, ha affermato.

Per quanto riguarda i combattenti, ha detto che erano “professionisti della guerra”, in cerca di lavoro o romantici che volevano servire il loro paese.

Lo scorso dicembre i ministri degli Esteri dell’UE hanno adottato sanzione unanime contro il gruppo wagneriano di mercenari russi.

Sono state prese di mira anche tre società del Gruppo Wagner: Evro Polis, Mercury e Velada.