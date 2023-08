Il linguaggio universale del web: vantaggi, svantaggi ed evoluzione

Da quando internet e gli smartphone sono comparsi nelle nostre vite, il modo di comunicare tra le persone è drasticamente cambiato.

Basta un messaggio per raggiungere l’amico che vive dall’altra parte del mondo o per fare nuove conoscenze.

L’articolo di RaiNews24 mostra i grandi numeri relativi proprio alle app di messaggistica istantanea: sono ben 33 milioni gli italiani che utilizzano WhatsApp, l’applicazione più utilizzata in assoluto, seguita da Messenger con 18 milioni di utenti, e Telegram al terzo posto, con 16 milioni di fruitori assidui. In media trascorriamo 11 ore al mese inviando messaggi ai nostri contatti, che non sono solo amici e parenti.

Comunicare con le emoticon

Comunicare attraverso uno smartphone è semplice e immediato. Queste app hanno permesso di conoscere gente in tutto il mondo. Il loro successo deriva dal linguaggio universale che, con poche e semplici parole unite a immagini, permettono di dialogare in modo efficace.

Un esempio perfetto di queste immagini, sono le emoticon, le famose faccine che esprimono pensieri, sentimenti e sensazioni. L’articolo di ExpressVPN analizza l’impatto che le emoji hanno nella comunicazione tra gli utenti sul web. Questo modo di comunicare a cui la nostra società si è ormai adeguata, è diventato sempre più popolare anche nel mondo del lavoro e alcuni intervistati per questo studio, hanno discusso se sia appropriato o meno includere le emoji nelle comunicazioni aziendali.

Una rivoluzione nel mondo del lavoro

Il mondo del lavoro è sicuramente un settore che ha tratto alcuni vantaggi da questo nuovo modo di comunicare.

Sono tantissimi i professionisti che utilizzano WhatsApp Business, ben illustrata da questa guida di Shopify. Questo mezzo di lavoro permette di rapportarsi con la propria clientela, comunicare velocemente con i colleghi e il proprio capo, partecipando anche a una call, pur non essendo in ufficio.

Vantaggi e svantaggi delle comunicazioni digitali

La possibilità di poter mandare velocemente messaggi illimitati, poter personalizzare il messaggio con emoticon e gif, ha reso le applicazioni di messaggistica rapide e incisive. Come si potrebbe ormai farne a meno?

Se però da un lato questa comunicazione così istantanea e di facile impatto presenta i suoi vantaggi, dall’altro attira alcune critiche da chi afferma che, preferendo ormai dialogare solo attraverso lo smartphone, vengono messe in secondo piano le relazioni umane.

Il rovescio della medaglia è che questo nuovo modo di interagire, che può sembrare freddo e distante, ha comunque permesso di mantenere contatti con amici e parenti che vivono in altre città, e anche di creare nuovi rapporti di conoscenza, sfociati poi in amicizie più profonde, relazioni, opportunità lavorative.

Cosa ci riserva il futuro

Vent’anni fa, la possibilità di poter comunicare con il mondo intero senza limiti, era impensabile. Quale sarà quindi la comunicazione del futuro? Sicuramente l’intelligenza artificiale rivestirà un importante ruolo anche in questo campo, magari permettendo di esprimersi simultaneamente in un’altra lingua anche se non la conosciamo.

Il settore della IA già garantisce di poter usufruire di traduzioni fedeli, supportate da una sintassi e una grammatica quasi perfette. Si può concludere, pertanto, potendo affermare che il futuro ci prospetta un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato e che si potranno raggiungere utenti che vivono anche nei luoghi più remoti, in tempi sempre più brevi.