Il mio gatto perde i denti: perché e cosa fare in questi casi

Se abbiamo un gatto vecchio in casa può capitare di vedergli perdere i denti. Come per gli umani e tanti altri animali, anche i gatti arrivati ad una certa età possono andare in corso alla perdita dei denti, soprattutto se non è stata molto curata durante la sua vita. Tuttavia in alcuni casi, soprattutto se il gatto non è vecchio, la perdita dei denti può essere il sintomo di un problema più grave, di una patologia che deve essere investigata dagli esperti del settore.

Il mio gatto perde i denti: motivazioni

Il gatto perde i denti in due fasi della sua vita: al cambio della dentizione primaria (quelli che chiamiamo denti da latte) e durante la vecchiaia. In queste due fasi, la perdita dei denti è perfettamente naturale. Inoltre i gatti tendono a inghiottire i denti persi, quindi è anche difficile accorgersene.

Oltre questo però possono esserci motivazioni più o meno gravi:

Potrebbe aver subito un trauma. I gatti sono animali liberi e avventurieri, ma in queste scorribande potrebbero ferirsi fino anche a poter perdere dei denti;

Patologie orali. Se non assistiti nella cura della propria bocca, come per gli umani, anche i gatti possono finire per avere problemi ai denti.

Infezioni e altre patologie. Il gatto potrebbe però essere affetto da problemi più gravi e difficili da capire da soli, come malattie e infezioni più estese.

Cosa fare se il gatto perde i denti

Se notiamo che il nostro gatto sta perdendo i denti o ne ha perso uno, intanto interroghiamoci sulla sua età. Se è abbastanza anziano potrebbe essere naturale, stesso discorso quando è piccolo. In tutti casi però la prima cosa seria da fare è quella di contattare il nostro veterinario di fiducia: solo lui potrà visitare l’animale ed effettuare un apposita diagnosi del problema.