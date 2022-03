Il misterioso aereo russo diretto a Washington ha attirato l’attenzione degli internauti

Un aereo russo che sabato mattina ha attraversato l’Oceano Atlantico ha attirato l’attenzione degli utenti di Internet perché si stava dirigendo verso gli Stati Uniti in un contesto in cui lo spazio aereo americano è chiuso agli aerei russi.

Volo speciale russo per WashingtonFoto: flightradar24.com

Il mistero è risolto dal Dipartimento di Stato Usa e dai dati di tracciamento del volo: Mosca ha inviato un aereo diplomatico a Dulles per prendere in consegna i 13 diplomatici russi espulsi dagli Usa, scrive

Politico.

L’aereo, Ilishin Il-96, è partito venerdì sera da Mosca diretto a San Pietroburgo ed è ora diretto all’aeroporto di Dulles vicino a Washington, dove dovrebbe atterrare poco prima delle 14:00 ora orientale, le 21:00 ora rumena.

Lo stesso aereo sembra essere stato utilizzato per trasportare funzionari russi da Mosca alla Bielorussia per i primi due round di colloqui di pace con l’Ucraina.

Il presidente Joe Biden ha annunciato martedì che lo spazio aereo degli Stati Uniti è stato chiuso agli aerei russi, ma il governo degli Stati Uniti sta facendo un’eccezione in modo che i russi espulsi possano tornare a casa.

Funzionari dell’amministrazione Biden hanno affermato che i commenti del ministero degli Esteri russo erano stati inviati a un portavoce per prendere un aereo per i “diplomatici”.

“Il governo degli Stati Uniti ha approvato un volo charter dal governo russo per facilitare la partenza del personale della missione russa verso le Nazioni Unite che è stato espulso per aver abusato dei loro privilegi di residenza”, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato di POLITICO.

“Questa eccezione speciale è stata fatta in conformità con i regolamenti federali per garantire che il personale della missione russa e le loro famiglie se ne andassero entro la data da noi richiesta”.

Lo ha annunciato il 28 febbraio la missione statunitense presso le Nazioni Unite espellerà i diplomaticiche ha accusato di spiare gli Stati Uniti.

“Stiamo iniziando il processo di espulsione di 12 agenti dell’intelligence dalla Missione russa che hanno abusato dei loro privilegi per rimanere negli Stati Uniti impegnandosi in attività di spionaggio dannose per la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato la missione in quel momento. comunicato

Gli Stati Uniti stanno anche espellendo un altro russo che era un impiegato delle Nazioni Unite ma non era nella missione russa, anche se i funzionari russi hanno affermato che la sua missione doveva terminare a metà marzo.

L’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, ha detto ai giornalisti all’inizio di questa settimana che i diplomatici devono lasciare gli Stati Uniti entro lunedì.

L’ambasciatore Richard Mills, vice rappresentante della missione statunitense presso le Nazioni Unite, ha affermato che i funzionari russi sono stati coinvolti in “attività che non erano conformi alle loro responsabilità e obblighi di diplomatici”, il che ha portato Nebenzya a dire che i motivi sono funzionari espulsi non sono “soddisfacenti”.

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato mercoledì che potrebbe espellere alcuni diplomatici statunitensi come parte delle misure di ritorsione.

Il governo russo ha espulso poche settimane fa un diplomatico statunitense dalla Russia, ma l’ambasciatore John Sullivan rimane in carica.