Secondo Reuters, un’impennata della domanda del farmaco per il fegato, che la Cina ritiene in grado di prevenire la COVID-19, ha portato a un’inaspettata impennata delle esportazioni italiane in Cina nel primo trimestre di quest’anno, raggiungendo un livello record a febbraio.

Compresse di acido ursodesossicolico.

I dati provvisori diffusi dall’ISTAT, l’istituto nazionale di statistica di Roma, mostrano che le esportazioni italiane in Cina sono state pari a 7,1 miliardi di euro nei primi tre mesi di quest’anno (3,7 miliardi di euro nello stesso periodo dell’anno precedente).

Alcuni analisti hanno inizialmente ipotizzato che questo spettacolare aumento fosse dovuto agli sforzi di alcuni operatori economici di aggirare le sanzioni contro la Russia, inviando i prodotti in Cina prima di raggiungere la loro destinazione finale, il Paese guidato dal presidente Vladimir Putin.

Altri hanno sostenuto che i dati dimostrano che la decisione dell’Italia di aderire alla controversa iniziativa di Pechino “One Belt, One Road” sta finalmente dando i suoi frutti dopo anni di esportazioni fiacche.

Tuttavia, dopo aver esaminato i nuovi dati, i funzionari italiani affermano che l’aumento è probabilmente transitorio, dovuto esclusivamente a un “aumento eccezionale delle vendite di prodotti farmaceutici”.

Secondo un comunicato stampa della Banca Centrale di Roma, “ad eccezione dei prodotti farmaceutici, le vendite di prodotti italiani in Cina sono in realtà stagnanti”.

L’aumento delle esportazioni è probabilmente dovuto a un farmaco chiamato acido ursodesossicolico (UDCA), utilizzato per il trattamento delle malattie del fegato e dei calcoli biliari. L’azienda produttrice di questo farmaco ha confermato di aver ricevuto ingenti ordini dalla Cina dall’inizio di quest’anno.

Caso di studio da manuale di economia: esportazioni potenziate in tempi disperati

L’interesse per l’UCDA è aumentato nei Paesi asiatici in seguito alla pubblicazione di uno studio sulla rivista Nature alla fine dell’anno scorso, che suggerisce che l’UCDA potrebbe proteggere dalla malattia COVID-19.

Dopo quasi tre anni di rigide misure di quarantena, le autorità comuniste hanno iniziato ad allentare le restrizioni a dicembre, in seguito a un’ondata di proteste senza precedenti nelle principali città del Paese contro la cosiddetta strategia “zero-covid”.

Tuttavia, la deregolamentazione ha portato a un’esplosione delle infezioni da coronavirus SARS-CoV-2, poiché i livelli di immunità naturale rimangono bassi nel Paese e i vaccini indigeni sviluppati dalla Cina sono meno efficaci di quelli basati sulla tecnologia dell’RNA messaggero sviluppata in Occidente.

Secondo alcune stime, entro la fine del 2022, il numero di morti per COVID-19 in Cina potrebbe raggiungere i 10.000 decessi giornalieri dopo l’improvvisa deregolamentazione, ma è difficile costruire un quadro reale dell’entità del disastro perché le autorità del Partito Comunista si rifiutano di riportare i dati.

In questa situazione disperata, i cinesi sembrano rivolgersi ad altre soluzioni per evitare la malattia.Secondo la Banca d’Italia, le esportazioni totali verso la Cina hanno raggiunto un picco di 3 miliardi di euro a febbraio e sono scese a 1,8 miliardi di euro a marzo, quando la crisi sanitaria aveva superato il suo apice.