Il mistero del drone che ha attraversato tre paesi Nato prima di schiantarsi a Zagabria. Il primo ministro croato critica Alliance per la mancanza di reazione

Il primo ministro croato ha criticato la mancata reazione della Nato sabato dopo che un drone militare lanciato “dal territorio dell’Ucraina” si è schiantato a Zagabria, dopo aver attraversato l’Ungheria e la Romania, anch’esse membri dell’Alleanza del Nord Atlantico.

Drone Tupolev Tu-141Foto: Twitter

“È chiaro che la reazione non è stata buona, né è stato stimato il livello di pericolo, né è stato comunicato con altri paesi in modo tempestivo e tempestivo (…) Questo è un incidente che non dovrebbe ripetersi, ” ha detto il primo ministro croato Andrej Plenkovich. citato da AFP.

“È un test da cui tutti dovremmo imparare molto e reagire molto meglio”, ha aggiunto.

I partiti russo e ucraino affermano che non è il loro

Il drone si è schiantato giovedì notte in un parco a sei chilometri dal centro di Zagabria, vicino a un campus universitario che ospita 4.500 studenti e a circa 200 metri da una zona residenziale, senza causare vittime.

Danneggiate quaranta auto parcheggiate.

Secondo il primo ministro croato, era un drone da ricognizione di fabbricazione sovietica utilizzato negli anni ’70 e ’80.

“Non sappiamo a chi appartenesse… le parti russa e ucraina affermano che non è loro”, ha detto, aggiungendo che gli elementi che sarebbero stati scoperti durante le indagini potrebbero fornire quella risposta.

Il primo ministro croato ha chiesto di “rafforzare e intensificare la cooperazione” in tali situazioni NATO. Secondo le autorità croate, l’aereo è rimasto nello spazio aereo ungherese per circa 40 minuti senza allertare la Croazia.

“Questo è lo spazio aereo della NATO, rumeno, ungherese e croato e non possiamo più tollerare una situazione del genere. Non dovrebbe essere ripetuta. Quella era una minaccia ovvia a cui avrebbe dovuto reagire”, ha detto Plenkovich.

Un funzionario della NATO ha detto venerdì all’AFP che “la difesa aerea e missilistica integrata dell’Alleanza stava seguendo la traiettoria di un oggetto che si è poi schiantato a Zagabria”.

Cratere di tre metri

Zagabria, giovedì sera. Intorno alle 23:00, un forte scoppio ha scosso il quartiere di Jarun. I residenti sono fuggiti dalle loro case, con alcuni che hanno trascorso la notte all’aperto. Non sono rimasti feriti, ma alcune auto parcheggiate sono state gravemente danneggiate.

È stato lasciato dietro di sé un cratere largo tre metri e profondo un metro, oltre a detriti sparsi su una vasta area.

Le foto scattate dopo l’incidente mostrano anche due paracadute catturati tra gli alberi vicino al luogo dell’esplosione.

Uno studente è stato un testimone oculare: “Stavo tornando a casa quando ho visto una luce rossa e ho sentito un sibilo. Poi, all’improvviso, ci fu un botto. Ho visto persone che correvano e un buco nel terreno con dentro molto metallo. “

Era un oggetto militare senza pilota progettato dalla Russia. L’aereo era decollato dal territorio ucraino, sulla base della rotta di volo che era stata nel frattempo individuata.

Attraverso la Romania e l’Ungheria

Il premier croato Andrej Plenkovich ha confermato l’accaduto. “Secondo le informazioni che abbiamo, si tratta di un aereo di fabbricazione russa”, ha detto venerdì al vertice dell’UE a Versailles.

“Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto. È arrivato in Croazia dall’Ungheria. Perché sia ​​successo, se è stato un errore o una perdita di controllo, non possiamo dirlo con certezza, al momento” , Ha aggiunto. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che il drone è arrivato in Ungheria dalla Romania.

Pertanto, l’aereo sarebbe entrato nello spazio aereo croato attraverso la Romania e l’Ungheria, entrambi paesi membri della NATO. “Ho anche contattato la squadra ucraina per vedere se avevano informazioni su come sono arrivati ​​a Zagabria”, ha detto Plenkovich.

Segreti e ipotesi

Gli esperti militari hanno già ipotizzato venerdì mattina che si trattasse di un drone utilizzato in Ucraina.

Specialisti del ministero dell’Interno e della polizia militare croata stanno indagando sulla scena dell’incidente e il Consiglio di sicurezza nazionale si riunisce a Zagabria.

Il tabloid croato, 24 Sata, e la pubblicazione tedesca Focus.de, citano da una dichiarazione del governo che l’aereo si stava muovendo da est a ovest a un’altitudine di circa 1.300 metri a una velocità di circa 700 chilometri orari. .

Il drone è rimasto nello spazio aereo croato per sette minuti. La Croazia, come la Romania e l’Ungheria, è membro della NATO.

Il portale index.hr ha citato l’ex capo della protezione civile di Zagabria Pavle Kalinic dicendo che l’oggetto avrebbe potuto essere un drone da ricognizione a lungo raggio, il Tupolev M-141 di tipo sovietico.

L’aereo ha una portata di 1000 chilometri ed è stato utilizzato dall’esercito sovietico dagli anni ’70. L’elenco del quotidiano di Zagabria Vecernji ha scritto venerdì che il drone è attualmente utilizzato solo dall’esercito ucraino. non è impossibile che la Russia ne abbia conservate alcune copie.

Due giorni dopo l’incidente, non è ancora chiaro chi abbia inviato il drone. L’ambasciata russa a Zagabria ha affermato che in Croazia l’attenzione dovrebbe essere concentrata sull’Ucraina. Gli aeroplani di questo tipo non sono stati utilizzati nell’esercito russo dal 1991.

Milanovic pensa che sia un “incidente grave”

L’ambasciata ucraina a Zagabria inizialmente non ha commentato l’incidente. Il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, ha parlato in conferenza stampa del fatto che si tratta di un incidente grave e ha annunciato un’indagine ufficiale. Tuttavia, la popolazione non deve preoccuparsi, “perché non c’è stato nessun attacco, di alcun tipo”, ha detto.

Milanovic non crede in un attacco mirato alla Croazia, ma ritiene che si tratti di un incidente grave e che “è attualmente oggetto di serie indagini, soprattutto nei paesi in cui l’aereo è in volo da molto tempo. È stato molto insomma in Croazia ed è dubbio che avremmo potuto fare qualcosa con la nostra attrezzatura”.

Secondo i media croati, l’ambasciata ucraina a Zagabria non ha commentato l’incidente. Markijan Lubkivsky, ex ambasciatore ucraino in Croazia (2006-2009) e attualmente consigliere del ministro della Difesa ucraino, ha commentato alla televisione croata.

Ha detto: “L’aereo precipitato a Zagabria non appartiene all’Ucraina. Gli aerei ucraini hanno contrassegni diversi. Chiederemo ai nostri partner croati di avviare le indagini in modo da poter stabilire la verità”.

La difesa aerea della NATO ha fallito?

“Rimane la domanda su come un tale drone possa attraversare lo spazio aereo di diversi paesi della NATO senza contromisure e se il sistema di difesa aerea della NATO controllato centralmente abbia fallito”, scrive il sito web della prima stazione televisiva tedesca, ARD. Möglicherweise russische Tupolev: Rätsel um Absturz einer Drohne a Zagabria | tagesschau.de

Secondo la stessa fonte, il ministro degli Esteri ungherese Peter Sijarto ha scritto sulla sua pagina Facebook che le autorità ungheresi stanno indagando sull’incidente. L’Ungheria è in stretto contatto con la NATO e la Croazia al riguardo.

L’ammiraglio Robert Hranj, capo di stato maggiore dell’esercito croato, ha affermato che la sorveglianza aerea croata non era stata avvertita, ma di aver visto il drone durante la sua permanenza di circa sette minuti nello spazio aereo croato.

Spiega perché non c’è stata alcuna reazione della difesa: “Come sapete, la Croazia ha un sistema di difesa aerea. Ma ha alcune limitazioni. Ecco perché è prevista un’intensa modernizzazione del sistema di difesa aerea”.

Il ministero della Difesa rumeno ha anche confermato che un “piccolo oggetto volante” è rimasto nello spazio aereo nazionale per quasi tre minuti. A causa del breve tempo, dell’alta velocità e della bassa quota, non è stato possibile identificare l’oggetto volante.