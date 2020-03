Il modello Wuhan in Cina ha funzionato 

Calano drasticamente i contagi

I contagi da coronavirus stanno calando drasticamente a Wuhan, dopo la superquarantena che ha strangolato la città ed i suoi abitanti per quasi 40 giorni. Ora ci sono piccoli segnali di ritorno alla normalità che comunque sarà molto lento, tuttavia si allenta la presa. Ma non si abbassa la guardia.

Certo, la Cina sa come non far crollare l’economia, lo Stato semplicemente immette liquidità dove necessario. Noi non lo possiamo fare: o meglio, per farlo dobbiamo chiedere il permesso al’Unione Europea. Che, ricordiamolo, ci ha negato perfino le mascherine anti contagio.

“Noi la nuova Wuhan”

Del resto “la nostra situazione era analoga a quella di Wuhan il 25-26 di gennaio. La condizione è diversa per un motivo: a Wuhan la concentrazione di 11 mln di persone è in un’area molto più ristretta rispetto alla Lombardia, che ne ha 10 milioni molto più dispersi, ma con le sue aree metropolitane fitte” dice primario dell’ospedale Sacco di Milano e docente di Malattie infettive all’università Statale, Massimo Galli. “Da noi come a Wuhan l’infezione ha circolato sottotraccia per un periodo piuttosto lungo, 3-4 settimane nell’area del Lodigiano. Abbiamo una serie di decessi che ti fanno pensare che il problema ci stia proprio premendo addosso in modo evidente”.

E qui le misure dure arriveranno? “Noi avevamo chiesto di chiudere tutte le attività commerciali tranne alimentari e farmacie. Non ha senso chiudere i centri commerciali solo il fine settimana, andavano chiusi sempre. Il decreto da’ anche messaggi utili ma mancano i divieti e servono misure più rigide” comunica l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

