Il Municipio della Capitale ha avviato la procedura per l’assegnazione di oltre 1.800 licenze di taxi

Il Municipio della Capitale ha avviato la procedura per il rilascio di 1.850 permessi di taxi, rimasti gratuiti, ha annunciato il sindaco Nicușor Dan sulla sua pagina Facebook. Di questi, 100 sono riservati ai veicoli che possono trasportare persone con disabilità motorie. Il termine per la presentazione delle domande è il 17 maggio 2022.

TaxiFoto: Inquam Photos tramite Digi24.ro

“Voglio che tanti tassisti che da anni esercitano questa professione ottengano la propria patente di taxi e non debbano pagare, in varie forme di collaborazione. L’immagine allegata contiene i passaggi principali da seguire per ottenere l’autorizzazione. La procedura (che deriva dalle disposizioni di legge) è complesso e i tempi sono stretti. Consiglio a tutti gli interessati di iniziare i passi il prima possibile”, ha scritto Nicușor Dan.

Ulteriori informazioni sui documenti richiesti e sulla procedura di aggiudicazione sono ottenibili accedendo collegamento successivo oppure telefonando allo 021.3055500 interno 7222. Inoltre presso l’Anagrafe Generale del Comune sarà presente, ogni giorno lavorativo, una persona che prenderà in carico le pratiche di registrazione e fornirà informazioni a tutti coloro interessati ai nuovi permessi di taxi.

Nell’ultima riunione, il Consiglio Generale del Comune di Bucarest, su proposta del sindaco Nicușor Dan, ha modificato lunedì il Regolamento Quadro per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale in taxi. Le auto elettriche e ibride, così come i pagamenti con carta per le gare, riceveranno punti bonus al momento dell’assegnazione delle licenze.