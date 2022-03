Il Pentagono afferma che non vi è alcuna presenza visibile di soldati bielorussi in Ucraina

Gli Stati Uniti non hanno visto alcun segno di truppe bielorusse in Ucraina, nonostante il sostegno di Minsk a Mosca, ha affermato venerdì il Pentagono. AFP e Agerpres.

“Non ho visto alcuna prova che l’esercito o le forze armate bielorusse siano entrati in Ucraina”, ha affermato John Kirby, portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

“Ciò non significa che non possa accadere”, ha avvertito Kirby. con l’aiuto delle forze russe.

Per compiere la loro offensiva in Ucraina, le forze russe sono entrate dal proprio territorio, dalla Crimea annessa, ma anche dalla Bielorussia, dove i soldati russi erano ufficialmente schierati per “esercitazioni”.

Il presidente Lukashenko, che governa la Bielorussia con il pugno di ferro dal 1994, ha annunciato il 1 marzo di aver ordinato il dispiegamento di forze aggiuntive nel sud, al confine con l’Ucraina.

Sebbene la Bielorussia serva come base di retroguardia per l’esercito russo, l’esercito bielorusso non sta partecipando all’offensiva di Mosca, afferma il regime di Minsk.

