Il piano della Commissione Europea per ridurre la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia

La domanda di gas russo da parte dell’Unione Europea potrebbe ridursi di due terzi entro la fine dell’anno, secondo le proposte dell’esecutivo europeo. La Commissione europea ha proposto martedì le linee guida di un piano per garantire l’indipendenza dell’Europa dai combustibili fossili in Russia molto prima del 2030, a cominciare dal gas naturale.

La Commissione EuropeaFoto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Secondo un comunicato stampa della Commissione europea, il piano stabilisce anche misure per affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia in Europa e ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno.

L’Europa sta affrontando un aumento dei prezzi dell’energia da diversi mesi, ma l’attuale incertezza sull’offerta aggrava questo problema.

Il piano della CE, denominato REPowerEU, cercherà di diversificare l’approvvigionamento di gas, accelerare l’introduzione del gas rinnovabile e sostituire il gas per il riscaldamento e la produzione di elettricità. Pertanto, entro la fine dell’anno, la domanda dell’UE di gas russo potrebbe essere ridotta di due terzi.

“Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, carbone e gas russi”

“Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, dal carbone e dal gas della Russia.

Semplicemente non possiamo fare affidamento su un fornitore che ci minaccia esplicitamente.

Dobbiamo agire ora per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, diversificare la nostra fornitura di gas per il prossimo inverno e accelerare la transizione verso l’energia pulita.

Più velocemente passeremo alle energie rinnovabili e all’idrogeno e aumenteremo la nostra efficienza energetica, più saremo indipendenti e avremo il controllo sul nostro sistema energetico.

Questa settimana, a Versailles, discuterò le idee della Commissione con i leader europei e, insieme al mio team, adotterò le misure necessarie per attuarle rapidamente”, ha affermato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

“È giunto il momento di affrontare le nostre vulnerabilità e di diventare più indipendenti nelle nostre scelte energetiche. Passiamo il prima possibile alle fonti di energia rinnovabile!

Le fonti di energia rinnovabile sono economiche, pulite e potenzialmente illimitate e invece di finanziare l’industria dei combustibili fossili altrove, sta creando posti di lavoro qui. La guerra di Putin in Ucraina dimostra l’urgenza di accelerare la nostra transizione verso l’energia pulita “, ha affermato Frans Timmermans, presidente esecutivo del Patto verde europeo.

Secondo il commissario per l’Energia Kadri Simson, l’Europa ha abbastanza gas per le ultime settimane invernali di quest’anno, ma ha bisogno di rifornire urgentemente le sue riserve l’anno prossimo.

La Commissione proporrà pertanto che almeno il 90% degli impianti di stoccaggio del gas dell’UE venga riempito entro il 1° ottobre.

Interventi di emergenza sui prezzi dell’energia e sullo stoccaggio del gas

L'”Energy Pricing Toolkit” della Commissione, adottato nell’ottobre dello scorso anno, che ha aiutato gli Stati membri a mitigare l’impatto dei prezzi elevati sui consumatori vulnerabili, rimane un quadro importante per le misure nazionali.

Oggi la Commissione presenta ulteriori orientamenti agli Stati membri, confermando la possibilità di regolamentare i prezzi in circostanze eccezionali e stabilendo come gli Stati membri possono ridistribuire ai consumatori i ricavi derivanti dagli elevati profitti energetici e dallo scambio di quote di emissione.

Le norme dell’UE sugli aiuti di Stato offrono inoltre agli Stati membri l’opportunità di fornire sostegno a breve termine alle imprese colpite da prezzi elevati dell’energia e possono contribuire a ridurre la loro esposizione alla volatilità dei prezzi dell’energia a medio e lungo termine.

A seguito della consultazione su modifiche specifiche alle linee guida del sistema di scambio di quote di emissioni degli aiuti di Stato dell’UE, la Commissione consulterà anche gli Stati membri sulla necessità e sulla portata di un nuovo quadro per gli aiuti temporanei. aiuti alla crisi per aiutare le imprese colpite dalla crisi, in particolare quelle che devono far fronte a costi energetici elevati.

La Commissione intende presentare, entro aprile, una proposta legislativa che imponga nell’UE l’obbligo di riempire almeno il 90% della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo entro il 1° ottobre di ogni anno. gas. La proposta comporterebbe il monitoraggio e l’attuazione dei livelli di riempimento e creerebbe meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri.

Eliminare la dipendenza dell’Europa dal gas russo entro il 2030

“Possiamo uscire gradualmente dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili in Russia molto prima del 2030”, affermano i funzionari europei.

A tal fine, la Commissione propone un piano REPowerEU, che aumenterà la resilienza del sistema energetico a livello dell’UE e si baserà su due pilastri:

diversificazione dell’approvvigionamento di gas a causa dell’aumento delle importazioni di GNL e gasdotti da fornitori al di fuori della Russia e a causa dell’aumento della produzione e delle importazioni di biometano e idrogeno, e

ridurre più rapidamente l’uso di combustibili fossili nelle nostre case, edifici, industria e sistema energetico migliorando l’efficienza energetica, facendo un maggiore uso delle fonti di energia rinnovabile e dell’elettrificazione ed eliminando i colli di bottiglia nelle infrastrutture.

La piena attuazione delle proposte legislative nell’ambito del pacchetto “Ready for 55” presentato dalla Commissione ridurrebbe già del 30% il consumo annuo di combustibili fossili, l’equivalente di 100 miliardi di metri cubi, entro il 2030.

Se si adottassero le misure del piano REPowerEU, si potrebbero eliminare gradualmente almeno 155 miliardi di metri cubi di gas fossile, l’equivalente del volume importato dalla Russia nel 2021. Entro un anno si potrebbe ottenere una riduzione di quasi due terzi. ponendo così fine all’eccessiva dipendenza dell’UE da un unico fornitore, ha aggiunto la CE.

L’UE importa il 90% del proprio consumo di gas, con circa il 45% delle importazioni provenienti dalla Russia, una percentuale diversa da uno Stato membro all’altro. Le importazioni dalla Russia rappresentano anche il 25% delle importazioni di petrolio e il 45% delle importazioni di carbone.