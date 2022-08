Il Signore della Notte: tra intrighi, delitti e un finale sorprendente

Il thriller storico è indubbiamente un genere molto affascinante. In questa categoria si inserisce il libro di Gustavo Vitali intitolato “Il Signore della Notte”. Ricco di storia, intrighi, agguati e delitti, con personaggi da scoprire pagina dopo pagina.

Trama de Il Signore della Notte

Viene rinvenuto nella sua semplice dimora il cadavere di un nobile caduto in miseria. Sul luogo si precipita il protagonista del racconto, Francesco Barbarigo. Inizia così il primo dei delitti che affiorano in una trama intensa e interessante, caratterizzata dalla splendida Venezia alle soglie del periodo Barocco.

L’autore apre un’ampia sequenza su opulenti aristocratici e quelli che vivacchiano male,

mercanti, usurai, bari, prostitute e altre figure tipiche di un’epoca tanto caratteristica. Nella storia tutti recitano i propri ruoli, introdotti in quella società veneziana che si era appena lasciata alle spalle un secolo di splendore, per infilarsi in un lento e inesorabile declino.

Ma l’autore, grazie alla ricca ricerca intrapresa, aggiunge anche curiosità, usi, costumi e fatti dell’epoca, aumentando ancor di più il valore del libro stesso.

Chi è il protagonista?

La figura del protagonista non corrisponde per niente al classico prototipo dell’eroe positivo e coraggioso. Il Barbarigo è un uomo complesso che affronta le indagini superficialmente e in maniera azzardata. Vorrebbe passare come chi sa perfettamente il fatto suo, emanare sicurezza, ma in realtà dentro di sé è pieno di stati d’ansia e antichi dolori.

Non sa come togliersi dagli impicci, cambia idea e umore da un momento all’altro, insegue presupposizioni stravaganti e indaga su persone che non hanno nessun coinvolgimento reale nel delitto. Il linguaggio è molto spiccio, crudo, spesso beffardo e contestatorio, mette in ridicolo tutte le imperfezioni legate proprio al protagonista e, allo stesso tempo, sottolinea quelli della società del tempo.

Francesco Barbarigo cerca di non farsi mancare nulla, neanche una relazione, che da lui vorrebbe essere presa con disinvoltura, con una signora tanto affascinante, quanto illeggibile e misteriosa. Ma in realtà si tratta solo di un amore strambo che gli causa presto nuove e ulteriori confusioni.

Dunque, nelle indagini, come pure nella sua vita sentimentale, finisce con il collezionare una serie di evidenti disfatte fino a quando in suo aiuto accorre un capitano delle guardie che ha tutta l’esperienza e l’astuzia che non ha il magistrato.

Verso un finale sorprendente

Il capitano delle guardie e il magistrato Barbarigo dovranno faticare ancora tanto per riuscire a giungere alla soluzione dell’efferato delitto, ponendo così la parola fine a tutto il giallo. Intanto, quest’ultimo, pagina dopo pagine, sorprende con agguati improvvisi, colpi di scena e delitti, anche riemersi dal passato e che vi lasceranno col fiato sospeso. Mentre il finale si preannuncia totalmente inaspettato e ricco di sorprese.

Per saperne di più si consiglia di contattare l’autore:

Gustavo Vitali – 335 5852431 – skype: gustavo.vitali – gustavo (AT)

gustavovitali.it