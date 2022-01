Il tasso di interesse dei prestiti

Serve un mutuo o un finanziamento e il pensiero corre subito al tasso di interesse. Ma di cosa si tratta? In effetti, ancora prima di un calcolo tasso di interesse, c’è da chiedersi cosa sia, questo interesse.

Quando una banca od una società finanziaria accordano un prestito, si privano materialmente di una certa somma di denaro. Questo rappresenta, per loro, un sacrificio economico in quanto potrebbero investire lo stesso capitale in altre attività. Per compensare questo costo implicito, viene applicato il tasso di interessi passivo per il cliente. E’ invece un attivo per il cliente stesso, per esempio, la cifra che si ha come interessi su conto corrente.

Ma vediamo di capire come i tassi di interesse banche influiscono sulla nostra richiesta.

Tasso di interesse e capitale

In sostanza i tassi interesse stabiliscono quale sia il compenso dell’operazione a favore della banca. In pratica rappresenta il costo del capitale ottenuto in prestito. Come ogni altra merce, infatti, anche il denaro viene scambiato sul mercato e per questo motivo viene applicato un prezzo di vendita rappresentato proprio dai tassi d’interesse.

Prima di accendere un mutuo bisognerebbe sempre informarsi correttamente circa le condizioni medie di mercato e il tasso di interesse mutuo del momento. In questo modo si può ottenere il miglior trattamento possibile e non incorrere in spiacevoli inconvenienti. Una volta deciso con quale intermediario svolgere l’operazione ci si ritrova davanti al problema della scelta della tipologia.

Tasso fisso e tasso variabile.

Per sapere come si calcola il tasso di interesse, bisogna per prima cosa capire se si parla di tasso d’interesse fisso o variabile. Entrambi presentano vantaggi e svantaggi che occorre tenere in debita considerazione per svolgere al meglio un calcolo di convenienza. Ovviamente se si sceglierà un tasso fisso si potrà godere della sicurezza che durante tutto il periodi di riferimento esso non subirà variazioni. Questa è un’importante caratteristica che permette di avere sempre sotto controllo il totale delle proprie rate.

D’altro canto, però, il tasso fisso è solitamente maggiore rispetto a quello variabile. Quest’ultimo è agganciato ad un indicatore economico preventivamente scelto, al quale viene applicato un differenziale per ottenere il costo totale dell’operazione. Bisogna considerare comunque che sarà soggetto a variazioni durante tutto l’arco temporale del prestito, sopratutto in conseguenza delle oscillazioni dell’andamento tassi mutui.

Questa scelta è una delle più importanti decisioni da prendere prima di richiedere un prestito di qualunque tipo. Il calcolo interessi tasso fisso o variabile è la prima cosa da fare.

Il calcolo

In sè, come calcolare il tasso di interesse non è difficile. Bisogna conoscere il capitale prestato, il tasso di riferimento applicato e la durata temporale. Poi si tratta solo di moltiplicare. Se prendo in prestito 10mila euro per 3 anni al 2 per cento annuo, dovrò ridare in tutto 10.600 euro.

La stessa operazione si può fare a nostra vantaggio per gli interessi conto corrente; è praticamente un capitale che noi prestiomo alla banca, e questa paga il ciente in base al tasso interesse banche.