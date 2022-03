Il vice primo ministro polacco chiede una missione internazionale di mantenimento della pace in Ucraina

Una missione internazionale di mantenimento della pace dovrebbe essere inviata per operare in Ucraina, ha detto il leader del partito al governo polacco Jaroslaw Kaczynski in una conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelenski in una conferenza stampa a Kiev.

Jaroslaw KaczynskiFoto: Fotokon | Dreamstime.com

“Credo che ci debba essere una missione di pace – la NATO, possibilmente una struttura internazionale più ampia – ma una missione che possa essere difesa, che possa operare sul territorio ucraino”, ha detto Jaroslaw Kaczynski alla conferenza, che è stata trasmessa. dalla televisione polacca.

Il primo ministro di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia ha compiuto il rischioso viaggio in treno a Kiev in una manifestazione a sostegno dell’Ucraina.

Zelenski ha pubblicato un video di due minuti dell’incontro sul suo canale Telegram, dicendo: “La tua visita a Kiev in questo momento difficile per l’Ucraina è un forte segno di sostegno. Lo apprezziamo davvero”.

All’arrivo in Ucraina, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha pubblicato diverse immagini in un messaggio su Twitter in cui afferma che a Kiev è in gioco il futuro di tutti e che “qui la libertà combatte contro il mondo della tirannia”.

“Qui, nella Kiev dilaniata dalla guerra, si fa la storia. Qui la libertà combatte contro il mondo della tirannia. È qui che risiede il futuro di tutti. L’UE sostiene l’Ucraina, che può contare sull’aiuto dei suoi amici – Ho portato questo messaggio a Kiev oggi”, ha scritto su Twitter il premier polacco.

