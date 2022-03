Il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris verrà a Bucarest; incontro con il Presidente Iohannis e il Presidente del Consiglio Ciuca

Il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Kamala Harris, arriva venerdì a Bucarest nella sua prima visita in Romania da quando è entrato in carica. Giovedì il funzionario americano era in Polonia, e venerdì incontrerà, al Palazzo Cotroceni, il presidente Klaus Iohannis. All’incontro parteciperà anche il premier Nicolae Ciuca, ha annunciato il governo.

Kamala HarrisFoto: Editoriale Shutterstock / Immagini Profimedia

La cerimonia di ricevimento ufficiale avrà luogo alle 14.00, sull’altopiano cerimoniale di Cotroceni, e sarà seguita dalla foto ufficiale nel Salone d’Onore, secondo Agerpres. Iohannis e il vicepresidente degli Stati Uniti terranno colloqui one-to-one e colloqui ufficiali, al termine dei quali, alle 15.30, rilasceranno comunicati stampa congiunti.

* Prima di partecipare alla riunione informale del Consiglio europeo a Versailles giovedì, il presidente Klaus Iohannis ha detto che avrebbe discusso con il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris la posizione della NATO sul fianco orientale, l’Allied Combat Group sarà ospitato dalla Romania e i soldati americani che sono venuti al nostro nazione.

* In questa visita ufficiale, l’amministrazione presidenziale ha affermato che la presenza a Bucarest del vicepresidente Kamala Harris riconferma la forza del partenariato strategico bilaterale e il fermo impegno degli Stati Uniti a sostenere la sicurezza della Romania e degli alleati della NATO sul fianco orientale, pur riflettendo l’apprezzamento dell’amministrazione statunitense. per l’approccio responsabile e coinvolto del nostro Paese nel contesto delle attuali minacce alla sicurezza generate dall’aggressione illegale della Federazione Russa, nonché nella gestione dei flussi di profughi dalle frontiere e nella fornitura di assistenza umanitaria.

L’incontro tra i due funzionari fa parte degli sforzi di stretto coordinamento alleato e transatlantico per gestire la situazione della sicurezza, in particolare nel Mar Nero, con un impatto sulla sicurezza euro-atlantica, e prosegue le consultazioni al più alto livello tra i leader alleati dell’11 , Il 18 e 28 febbraio, alla presenza del presidente Klaus Iohannis e svoltasi su iniziativa del presidente degli Stati Uniti d’America, Joseph R. Biden.

“In questo contesto, il presidente Klaus Iohannis e il vicepresidente Kamala Harris discuteranno le misure alleate per rafforzare la posizione della NATO sulla deterrenza e la difesa sul fianco orientale, inclusa la prospettiva di aumentare ulteriormente la presenza militare degli Stati Uniti e degli alleati in Romania, come misura aggiuntiva per garantire che “sarà affrontato anche il coordinamento della comunità transatlantica sull’adozione di nuove sanzioni contro la Russia”, ha affermato l’amministrazione presidenziale.

La visita del vicepresidente Kamala Harris si svolge anche nel contesto dell’anniversario 2022 del lancio del partenariato strategico bilaterale. Inoltre, secondo l’amministrazione presidenziale, l’incontro tra Klaus Iohannis e Kamala Harris sarà una buona occasione per riaffermare l’impegno comune a rafforzare le relazioni transatlantiche e promuovere i valori democratici e la resilienza.

* Nell’ambito della presenza della delegazione americana a Bucarest, la Polizia della Capitale raccomanda agli automobilisti che il venerdì, tra le 12.00 e le 17.00, evitino di viaggiare sulla DN 1.

“Le autorità coinvolte intendono garantire che le misure di sicurezza messe in atto non interferiscano il meno possibile con le attività quotidiane della popolazione”. al fine di prevenire la formazione di possibili ingorghi”, ha annunciato DGPMB.