Ilenia Pastorelli, chi è? Fidanzato, Instagram, fisico, fil, vita privata

Chi è Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli è un’attrice italiana nata a Roma il 24 dicembre 1985 e all’inizio del 2022 è stata protagonista del film di Dario Argento “Occhiali Neri”, insieme alla figlia del regista italiano, Asia Argento.



Alle spalle ha degli studi umanistici, infatti, ha studiato al Liceo Classico Platone di Roma. Prima di entrare, nel 2011, nella casa del Grande Fratello, ha avuto diverse esperienze come modella, grazie alla sua splendida forma fisica.

Biografia e carriera

La notorietà è arrivata nel 2011 grazie alla partecipazione al Grande Fratello (dove è arrivata in semifinale). Da quel momento, Ilenia, si è messa a fare sul serio e con dedizione, impegno e studio è arrivata ad ottenere un ruolo nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot” nel 2015. Grazie all’interpretazione nel medesimo film, la Pastorelli, ha ottenuto anche una nomination al David di Donatello.

Lo chiamavano Jeeg Robot è un film del 2015 che ha segnato anche il suo esordio cinematografico. Al suo fianco Luca Marinelli e Claudio Santamaria con la regia di Gabriele Mainetti. Nel film interpreta il ruolo di una giovane donna vittima di abusi e violenza. Il riscontro da parte della critica e del pubblico è stato assolutamnte positivo tanto che, come già detto, il film le è valso la candidatura al David Di Donatello come migliore attrice.

L’anno successivo è stata la protagonista del video di Biagio Antonaccio “One Day – Tutto prende un senso”, insieme a Raoul Bova e anche la conduttrice del programma Tv “Stracult” e anche una delle protagoniste di Laszlo Barbo Movie – Niente di serio.

Inoltre, Ilenia Pastorelli, ha recitato in altre produzioni, quali: Finché c’è delitto c’è speranza di Massimiliano Bruno Angela e io di Herbert Simone Paragnanic e quest’anno in Occhiali Neri di Dario Argento.

Occhiali Neri

Occhiali neri è il film di Dario Argento uscite nelle sale lo scorso febbraio. Tra i protagonisti: Ileni pastorelli, Dario Argento, Asia Argento. Un altro lavoro noir firmato dal re dell’horror Dario Argento e fortemente voluto dalla figlia.

Una critica non del tutto positiva quella che ha incontrato il film, ma di certo apprezzato dagli amanti del maestro. Il film è stato presentato a Roma nel corso dello Special Gala della Berlinate 2022.

La trama

Ilenia Pastorelli interpreta Diana, una escort di lusso, che durante un giro in macchina, si trova nel bel mezzo di un eclissi di sole che copre tutto. Un chiaro segno di quanto le sta per accadere: poco più in là, la donna, rimane coinvolta in un’incidente, grave al punto tale da renderla cieca. Inoltre Diana inizia ad essere perseguitata da un killer che vuole ucciderla, come ogni altra prostituta che incrocia nel suo cammino di assassino.

Un film del tutto diverso da quello che qualche anno prima le valse la nomination al David di Donatello: Lo chiamavano Jeeg Robot. Dove Ilenia interpreta il personaggio di Alessia che, vede l’altro protagonista, Enzo, cadutao in una vasca radioattiva, come la reincarnazione del suo erope preferito: Jeeg Robot.

Lo vede talmente tanto supereroe da convincersi che, grazie ai suoi nuovi poteri, Enzo potrà portare indietroil padre scomparso.

