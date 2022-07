Imballaggi nel settore alimentare: varie problematiche, diverse soluzioni

Quando si devono confezionare prodotti alimentari è necessario fare attenzione a una lunga serie di particolari. A partire dagli obblighi di legge: il packaging che entra in contatto con gli alimenti deve infatti rispondere a precisi requisiti, volti ad evitare che tale contatto possa in qualche modo alterare l’alimento, rendendolo dannoso per la salute. Oltre a questo è importante che gli alimenti rimangano saporiti, profumati, morbidi o croccanti, caratteristiche che variano a seconda dell’alimento che si sta confezionando. In tutti questi casi le aziende possono oggi approfittare di materiali che garantiscono sia la massima sicurezza, sia un’ottima conservabilità di qualsiasi genere di prodotto alimentare.

I prodotti da forno

Una categoria particolare di alimenti è quella dei prodotti da forno: dal pane alle torte soffici, dalle brioches ai biscotti. I prodotti da forno di origine industriale dovrebbero mantenere le loro peculiarità nel tempo, in alcuni casi anche per lunghi mesi. Per poter sopportare il trascorrere del tempo è necessario che questi alimenti non entrino in contatto con l’aria, con l’umidità e con le alte temperature. Si risolvono tutte le problematiche approfittando di appositi materiali, scegliendo il più adatto caso per caso. Ad esempio per la conservazione brioches Celvil, azienda che si occupa di packaging a tutto tondo, propone le confezioni singole che offrono un particolare effetto barriera, consentendo ai consumatori di ottenere brioches come appena sfornate, acquistandole sui banchi dei supermercati. Chiaramente le soluzioni sono diverse a seconda del prodotto da forno che si deve confezionare; in alcuni casi è possibile anche preparare confezioni multiple, come avviene con i biscotti. Si utilizzano generalmente film plastici, in alcuni casi prodotti accoppiando più materiali.

Confezioni sottovuoto

Mentre per i prodotti da forno è necessario preparare confezioni che ne evitino lo schiacciamento, quindi piene di aria o in atmosfera controllata, molti alimenti sono confezionati con packaging sotto vuoto. È una soluzione molto pratica che permette di limitare la proliferazione batterica e lo sviluppo di muffe o funghi in prodotti quali pasta secca, riso, formaggi duri o surgelati. I pacchetti sottovuoto sono in materiale plastico spesso e resistente, per evitare che si verifichino piccoli incidenti che possano bucare le confezioni, permettendo all’aria di entrare. In vari casi compattare l’alimento lo preserva già da eventuali danni, come avviene ad esempio con il riso. Ci sono confezioni, anche sotto vuoto, che devono poi conservare la catena del freddo, come avviene con taluni formaggi, salumi o anche con i surgelati.

Confezionare frutta e verdura

Se la maggior parte degli alimenti deve evitare il contatto con l’aria, altra questione è quella di molta frutta e verdura. Questi alimenti necessitano infatti di packaging che permetta lo scambio gassoso con l’esterno, pur evitando gli urti o proteggendo l’alimento. È quindi importante preparare una confezione specifica per ogni singolo frutto o verdura, dalle scatole in materiale plastico che permettono di avvolgere un singolo frutto, fino ai film perfetti per alcuni vegetali. In alcuni casi si utilizzano invece film plastici microforati, che garantiscono la migliore conservazione possibile per molti giorni.