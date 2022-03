Immagini inquietanti di persone sepolte nei fossi, nei sacchi o con le coperte a Mariupol, la città assediata

Foto inquietanti mostrano i corpi sepolti in una fossa comune a Mariupol, la città portuale sul Mar d’Azov, che è rimasta senza acqua, elettricità e riscaldamento per più di una settimana, e continua ad essere bombardata dalle truppe russe.

Civili uccisi a Mariupol e sepolti in fosse comuniFoto: Nexta

Immagini inquietanti di corpi sepolti in una fossa comune nella città assediata nell’Ucraina meridionale sono apparse sui social media e nelle agenzie di stampa internazionali.

Nelle immagini si possono vedere uomini, alcuni vestiti con tute da lavoro o tute protettive blu, che mettono corpi senza vita in un fosso. In alcune foto, i corpi sono in sacchi, ma altri sono avvolti solo in quelle che sembrano essere coperte.

La città è sotto attacco da giorni, bombardata e isolata dalle forze russe, e almeno 1.300 civili sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa, secondo l’amministrazione locale.

“In effetti, non possiamo contare quanti morti abbiamo, che è da tre a quattro volte tanto. Non possiamo nemmeno contare quante persone sono state uccise per strada negli attentati”, ha detto CNN il vicesindaco di Mariupol, Serghei Orlov.

Secondo la CNN, i lavoratori hanno scavato un fossato profondo 22 metri all’interno di un cimitero e deposto i corpi di soldati e civili uccisi durante i ripetuti attacchi delle forze russe.

Evgeniy Maloletka, un fotoreporter di AP che ha catturato le scene, ha detto che alcuni dei corpi sono stati “portati avvolti in tappeti o sacchetti di plastica”.

Anche a Mariupol, mercoledì, è fallita l’evacuazione della popolazione attraverso i corridoi umanitari.

“La Russia continua a tenere in ostaggio più di 400mila persone a Mariupol, bloccando gli aiuti umanitari e l’evacuazione.

Il bombardamento continua. Quasi 3.000 neonati presto non avranno né medicine né cibo”, ha scritto mercoledì su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba.

Anche mercoledì L’ospedale pediatrico Mariupol è stato completamente distrutto dai bombardamenti russi.