Imparare a correre: tecniche per iniziare

Se amate allenarvi all’aperto e volete imparare a correre senza perdere fiato dopo solo pochi minuti, questa guida è quello che fa per voi. Pochi consigli per cominciare a correre grazie a una tecnica naturale ed intuitiva per tutti che con il tempo darà grandi risultati.

Bisogna iniziare a correre gradualmente e pian piano le vostre performances miglioreranno; riuscirete a percorrere sempre più chilometri superando la fatica. Non preoccupatevi se al momento vi stancate dopo 100 metri; è possibile anche iniziare a correre da zero, con un programma di corsa che tenga conto del vostro livello.

Imparare a correre: amalizzate il vostro stile

Per sapere come iniziare a correre, dovete prima capire a che punto siete. Quindi analizzate la vostra corsa utilizzando una videocamera o un cellulare, facendovi riprendere da un amico. Poi valutate il video con qualcuno che abbia un po’ di esperienza; potete anche rivlgervi a un personal trainer.

Come correre correttamente

Osservate anche gli altri podisti per cercare di capire come correre, quale metodo sia migliore dell’altro per muoversi in maniera fluida e non goffa. Ricordate poi che nella corsa si sfruttano le resistenze elastiche del connettivo, tendini e guaine muscolari, per immagazzinare e rilasciare energia durante i movimenti che ci portano ad avanzare. Insomma avere anche qualche conoscenza di base dell’anatomia è utile per comprendere come correre bene.

Quando corriamo è molto importante sfruttare al massimo le energie elastiche utilizzando al meglio la spinta del piede per evitare di utilizzare troppo il tallone; è necessario concentrarsi piuttosto sulla spinta dell’avampiede che deve essere diretta il più possibile in avanti e non verso l’alto. Ciò permette di diminuire l’oscillazione verticale del bacino. Nell’allenamento corsa principianti uno degli errori più comuni è quello di saltellare: più saltelliamo durante la corsa, più energia disperdiamo verso l’alto e, conseguentemente, anche durante l’ammortizzazione a terra.

Al contrario, una corsa troppo piatta tende a disperdere il potenziale elastico che possiamo utilizzare rendendo molto dispendiosa e poco redditizia la corsa. L’ideale è quindi sfruttare le energie elastiche con l’oscillazione verticale del corpo a ogni balzo, evitando movimenti eccessivi. Imparare una tecnica di corsa ad alto rendimento può richiedere molto tempo ed esperienza, ma un programma per correre spalmato su un mese vi darà già buoni risultati. In 4 settimane sarete migliorati molto e sarete in grado di correre per più tempo percorrendo anche distanze molto lunghe.

Con il tempo i tendini e il connettivo che formano le guaine dei muscoli diventano più tonici e reattivi e andare a correre diventa più facile e naturale.

Imparare a correre con la giusta attrezzatura

Oltre alla tecnica è importante però tenere a mente anche altre regole importanti. un serio programma per iniziare a correre inizia prima di uscire, quando si decide cosa indossare.

L’attrezzatura per la cora riguarda principalmente le scarpe. Non basta indossare semplici scarpe da tennis, bisogna avere calzature da running adatte. La corsa per principianti richiede scarpe leggere, che facilitino il movmento del piede.

Ricopre importanza anche l’abbigliamento: se indossate capi scomodi o troppo pensati, farete ancora più fatica a trovare le energie. Il vostro progetto “come cominciare a correre” potrebbe arenarsi molto presto. Per quanto riguarda l’abbigliamento scegliete qualcosa di comodo che segua le linee del corpo senza contrastare i movimenti, e sia traspirante.

Tabella correre: non abbiate fretta

Paartiamo da un presupposto: un programma corsa non è una battagia, nè con voi stessi nè con gli altri. Non pensate al risultato finale né alla distanza da percorrere; per usare una metafora in tema, correre per principianti è una maratona non uno sprint. Affrontate tutto con molta calma e senza grandi aspettative. Datevi del tempo e non fatevi prendere dallo sconforto perché i primi risultati non arriveranno subito.

Tenete in considerazione anche il vostro obiettivo. Per esempio il programma corsa per dimagrire differisce da quello di chi vuole ricominciare a correre dopo un periodo di stop.

Più importante che ottenere grandi risultati è puntare sulla costanza. Create una tabella per iniziare a correre che tenga conto del vostro tempo e delle vostre possibilità, e rispettatela. Perseverate, perché correre è anche un esercizio mentale.Se potete correte in compagnia e non fatevi spaventare dalle cattive condizioni atmosferiche. Si può correre anche sotto la pioggia, anzi, è molto divertente. E se siete soli, invece, ascoltate della musica e non vi accorgerete della fatica e della distanza.