In che modo i film di Hollywood hanno influenzato l’industria del poker?

Slot machine, roulette, poker e blackjack sono i giochi più visti nei film. È una coincidenza che gli stessi giochi siano anche gli intrattenimenti da casinò più popolari nel mondo reale?

Non c’è dubbio: tra film e casinò reali c’è un legame e ci sono delle influenze. Le scene di gioco d’azzardo, solitamente interpretate dagli attori più carismatici dell’industria cinematografica (pensa per esempio a Paul Newman, George Clooney e Daniel Craig) permettono agli spettatori di lasciarsi andare alla fantasia immaginando come sarebbe vivere qualcosa di quel tipo nella vita reale.

Vediamo ora cosa possiamo imparare di più dal rapporto che c’è tra i film che riguardano il poker e il poker stesso.

Perché Hollywood ha una sorta di ossessione per il poker?

Tutto ciò che ha di sottofondo adrenalina, attrazione per il lusso e sfarzo sono per Hollywood pane quotidiano. In tal caso, il gioco del poker è l’ideale. Hollywood è ricca di film dove i protagonisti hanno a che fare con casinò, in particolare il gioco favorito sembra proprio essere il poker.

Dall’affascinante mondo del gioco d’azzardo ad alto rischio in “Il padrino” agli squallidi casinò sotterranei di “Casino Royale”, questi film hanno affascinato il pubblico con la loro rappresentazione dello stile di vita dei casinò.

I segnali che mandano i film di Hollywood

Chi non ha particolare familiarità con i giochi da casinò potrebbe credere che vincere sia facile giocando alle slot, alla roulette e ad altri giochi tradizionali. Questo perché i personaggi principali nei film sul gioco d’azzardo sono rappresentati continuamente mentre vincono e se ne vanno con ingenti somme di denaro.

La rappresentazione di attori che giocano a giochi d’azzardo come se fossero giochi di abilità è un modo in cui i film sul gioco d’azzardo hanno un impatto positivo sulle menti di chi li guarda, che desidererà pertanto provare a sua volta. Molti film, ad esempio, mostrano la famosa spia o un altro personaggio principale che gioca a blackjack, poker o dadi e sconfigge gli avversari con abilità.

Quando si vedono scene come questa, è facile iniziare a credere che allenandosi e migliorando, chiunque possa vincere ai giochi d’azzardo. Questo non è del tutto sbagliato, in fondo, poiché rafforzare alcune abilità può effettivamente aumentare le tue possibilità di successo in questi giochi, ma non di certo nella misura in cui il tutto è rappresentato in certi film, questo tienilo presente!

Personaggi principali e collegamenti

I personaggi, come sopra accennato, sono di solito uomini o donne molto affascinanti, che sanno il fatto loro e non dimostrano insicurezze nel gioco (e pure nella vita). Sebbene la realtà non sia identica, si può però imparare ad avere più fiducia in sé prendendo da loro esempio quel tanto che basta per rimanere su un livello sano.

Tenendo conto delle due facce della medaglia rappresentate nei film hollywoodiani, vediamo ora quali sono alcuni dei film che hanno influenzato l’industria del poker in maniera positiva, e quali invece in maniera negativa.

I film che hanno influenzato l’industria del poker in maniera positiva

Tra i film che, per motivi differenti, hanno messo in buona luce l’industria del poker menzioniamo in particolar modo i seguenti tre.

Rounders (1998)

“Rounders”, pubblicato nel 1998, vedeva Matt Damon nei panni di un talentuoso giocatore di poker che deve entrare nel mondo del gioco clandestino per saldare un debito. Il film è stato un successo di critica e commerciale e ha contribuito a rendere popolare il poker come gioco da casinò.

Honeymoon In Vegas (1992)

Una commedia romantica con Nic Cage nel ruolo del protagonista che, con la leggerezza che lo caratterizza, mette in luce in che modo il poker dei film debba essere preso con leggerezza. Allo stesso modo, mettere quel po’ di leggerezza anche nel poker reale, aiuta a non cadere vittima dell’assuefazione.

Poker Night (2014)

Ottimo film in cui il poker è la via attraverso cui un detective riesce a ottenere informazioni importanti su degli omicidi. Non regala false promesse questa pellicola, e per questo fa onore al mondo del poker in maniera seria e interessante.

I film che hanno impattato l’industria del poker in maniera negativa

Passiamo ora a tre film che non hanno messo molto in buona luce il mondo del poker, o che quantomeno non sono da guardare nella speranza di capire come funziona questo gioco.

Cincinnati Kid (1965)

Questo film rappresenta il poker da un punto di vista datato, che oggi non funziona più. Per questo è un film da guardare se vuoi vedere una pellicola dal gusto vintage, ma senza pensare che il poker funzioni nel modo che propone.

Mississippi Grind (2015)

Mississippi Grind parla di due giocatori d’azzardo professionisti, Gerry (Reynolds) e Curtis (Mendelsohn), che si incontrano in un casinò a Dubuque, Iowa. Formano una partnership e si dirigono a New Orleans per giocare d’azzardo sul fiume Mississippi. Lungo la strada, sviluppano un’amicizia e condividono le loro storie di gioco.

Senza fare spoiler, il film non è molto realistico per quanto riguarda il poker. Le recensioni si dividono.

The Cooler (2003)

Nel gergo del gioco d’azzardo il termine ‘cooler’ è usato per descrivere una persona estremamente sfortunata la cui presenza al tavolo del casinò minaccia la sfortuna di altri giocatori. Questa, ovviamente, è una pura superstizione! Inoltre, il film è incentrato più sulla storia d’amore che sul gioco del poker. Guardabile, con la giusta consapevolezza.

Per concludere

Avrai ormai ben chiaro il fatto che il mondo del poker reale e Hollywood hanno un legame stretto da molto tempo. Puoi guardare tantissimi film che presentano questo sfondo, ma l’importante è tenere sempre presente la realtà dei fatti senza prendere per legge quello che viene proposto attraverso lo schermo.

Non ci resta che augurarti buona visione ma, soprattutto, buone giocate!