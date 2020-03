In Spagna aumento vertiginoso di casi Covid-19

Scoppia il boom nelle grandi città

Le autorità spagnole, dopo una settimana di tentennamento, hanno deciso di chiudere tutto il Paese.

Partendo dagli hotel, che dovranno essere chiusi entro il 24 marzo per fronteggiare l’emergenza, e i turisti son stati invitati a lasciare il Paese

“Fra 10 giorni Spagna come Italia”

“Seguo le videoconferenze delle rianimazioni in Italia che stanno affrontando l’emergenza. Lodi, Lecco, Torino, Bergamo. Quello che descrivono oggi sarà la nostra situazione tra 10 giorni”. Son le parole di Paolo Dallaglio, che parla a Il Fatto Quotidiano. Il medico, da 15 anni cardiologo all’Hospital De Bellvitge, grande ospedale pubblico spagnolo, sostiene che fra pochi giorni la Spagna sarà come l’Italia.

I casi di coronavirus in Spagna solo esplosi: 13.716, più di 2.500 più del giorno prima. 558 vittime. “La Spagna ha preso coscienza da pochi giorni. Adesso il sistema sanitario si sta organizzando molto velocemente, dopo una fase di inerzia. È stata una grossa colpa, ma ora si stanno bruciando le tappe. Abbiamo l’esempio dell’Italia che è dovuta partire da zero, con il solo caso della Cina e con l’obbligo di improvvisi cambi di rotta. Quindi andiamo in fretta” spiega Dallaglio.

“Si stanno facendo molti test perché siamo all’inizio, abbiamo ancora i reagenti. Ma presto ci saranno anche limiti sulla disponibilità dei tamponi. Può essere che al momento ci troviamo in una fase diversa dell’epidemia, che è scoppiata in due grandi città, Barcellona e Madrid, centri con alta densità abitativa e dove c’è una percentuale di giovani più alta rispetto a quella delle valli bergamasche. Questo fa sì che il contagio e il numero degli asintomatici sia più alto. In più in Spagna la promiscuità sociale è maggiore rispetto all’Italia: la gente frequenta molto bar e locali, favorendo così il contagio”.

