In spiaggia a Creta. Quanto costa mangiare, bere e viaggiare sull’isola: alcune raccomandazioni

A differenza degli altri anni, in occasione di questa vacanza abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale per informazioni come i luoghi di intrattenimento delle serate, le località, gli orari degli autobus, ecc.

Quanto può costare l’autobus per Chania

L’ideale sarebbe alloggiare a Chania, conosciuta come la perla di Creta. La città è straordinaria, ha molto da offrirvi.

(Altrimenti, anche Rethymno è carina: un po’ più piccola, ma bella. Ha il suo fascino)

Il viaggio verso Chania dura al massimo 30 minuti. Non ho trovato molto traffico durante il tragitto e ci sono voluti poco più di 20 minuti. Il biglietto costa 2,3 euro.

È possibile ritirarlo fuori dall’aeroporto e acquistarlo in un chiosco alla stazione.

Ci sono delle spiagge vicine al centro: Nea Chora, Kladissos. Golden Beach è un po’ più lontana, ma è facilmente raggiungibile a piedi. Dipende da dove soggiornate a Chania, perché un’altra bella spiaggia sarebbe Koum Kapi.

Spiaggia di sabbia rosa (Elafonissi): quanto costa il viaggio e quanto tempo ci vuole

Una delle attrazioni di Creta è la spiaggia di sabbia rosa. La passeggiata è lunga, ma ne vale la pena.

I biglietti possono essere acquistati presso la stazione di partenza dell’autobus. A maggio, quando sono andata io, ce n’era uno al giorno.

Parte la mattina alle 9.00.

È meglio essere lì almeno 15 minuti prima per prendere il biglietto. Inoltre, può partire 4-5 minuti prima dell’orario previsto.

IMPORTANTE: non prendete il caffè o il frappé dalla stazione perché non vi faranno entrare con loro. Anche il cibo, compresi i dolci, è vietato.

NOTA BENE: acquistate anche il biglietto di ritorno, in modo da non dover stare in piedi o chiamare un taxi.

Il viaggio dura circa 2 ore. Se siete fortunati e non c’è traffico, forse 1:45.

Una volta arrivati, la camminata è breve: massimo 10 minuti. Alla stazione c’è un piccolo supermercato dove è possibile acquistare bevande o snack.

*Ci sono anche alcune taverne: prezzi tra i 10 e i 12 euro per il cibo. Non è il massimo, ma è la vista che attira. In fondo si paga per l’esperienza.

Si noti che l’autobus parte alle 16:00 per tornare a Chania.

Il prezzo del biglietto per Elafonissi è di 10 euro (20 euro andata e ritorno).

*Le foto, scattate con un telefono, non mostrano la sabbia rosa (che si trova proprio accanto all’acqua). A un certo punto, nel video qui sopra, la si può vedere.

Se si sceglie Balos, bisogna prendere l’autobus fino a Kissamos (6,2 euro) e poi la barca (29 euro). Assomiglia molto a Elafonissi, solo che non ha la sabbia rosa.

*La gente del posto consiglia, se si va in agosto, di evitare Balos perché l’acqua puzza molto.

Una raccomandazione culinaria da Chania: bougatsa di Iordanis

Molte sono le persone che vanno ad assaggiare i piatti locali. I prezzi a Chania si differenziano di pochi euro da zona a zona.

Prima di tutto, se arrivate lì dovete assolutamente mangiare la Bougatsa di Iordanis. Si trova nel centro storico, ma recatevi al mattino altrimenti lo troverete chiuso.

Lì potrete iniziare la vostra giornata con un caffè e una bougatsa. Una porzione da 150 grammi costa 3,6 euro. È sufficiente per due persone. Non andateci tutti i giorni, per non ingrassare. Una volta è sufficiente.

Potete chiederla con lo zucchero sopra e, per un sapore più intenso, con la cannella.

Quanto costano cibo e bevande nei ristoranti

Nel centro storico, anche di fronte al faro, i piatti di pesce e i souvlaki (carne in generale) costano circa 12 euro.

Se siete dei vegetariani, le insalate (sono abbastanza scadenti sul versante vegetariano) costano circa 8 euro. In alcuni posti le ho viste addirittura al prezzo di 10 euro.

D’altra parte, sulla spiaggia di Nea Chora (molto vicina al centro), i prezzi del cibo sono più bassi. I piatti di carne si attestano sui 10-11 euro e l’insalata sui 7,5 euro.

La frittata costa 8 euro se si fa colazione lì.

Ho mangiato un’insalata molto buona al ristorante “Me Nou & Krasi”. Alla fine, dopo aver chiesto il conto, vi verrà offerto del gelato e del raki, cosa comune in molti (non tutti) dei posti in cui abbiamo mangiato.

Se avete un budget limitato o non vi piace il cibo greco, andate da Alladin *cucina di strada araba* nel centro storico. La gran parte dei piatti costa 4,5 euro. Le insalate sono fantastiche, i falafel e l’hummus anche. Se siete vegetariani e non avete trovato nulla di interessante nei vari ristoranti, provate le loro insalate. Probabilmente non avete ancora mangiato niente di meglio.

La birra nei ristoranti costa 2,5-3 euro in più ovunque. Ci sono anche alcuni locali a 3,5 euro.

Quanto costa viaggiare a Rethymno

Se volete “cambiare scenario” e cercare una spiaggia diversa, potete raggiungere Rethymno in autobus. La città è relativamente vicina. Il viaggio dura circa un’ora (massimo 1:15).

ATTENZIONE: sarebbe opportuno comprare il biglietto di andata e ritorno, ma tenete presente che al ritorno, quando arrivate alla stazione dell’autobus, dovete recarvi alla biglietteria per ottenere un timbro con il quale vi viene assegnato il posto sull’autobus. In caso contrario, potreste perderlo.

Il biglietto costa 6,2 euro.

Una volta arrivati alla fermata di Retymno, dovrete camminare per altri 20 minuti fino alla spiaggia di Rethymnon. Dipende dalla velocità con cui si cammina (forse anche 15).

Allo stesso tempo, potete visitare il centro storico e non perdetevi il Giardino Comunale: piante che probabilmente non avete mai visto prima.

Due lettini sulla spiaggia di Rethymno costano 12 euro (con ombrellone). Ci sono un bar e una toilette.

*Spero che le informazioni siano utili. Ho cercato di evitare le informazioni che normalmente si trovano su internet: attrazioni varie, descrizioni ecc. Per queste potete anche usare l’intelligenza artificiale (potete provare Bing – GPT-4: è gratuito).

Buona vacanza!