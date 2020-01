Incidente frontale choc, morta una giovane ragazza: Sara aveva 25 anni. Feriti altri tre giovani

Uno scontro terribile nel veneziano nelle ultime ore: una giovane ragazza 25enne di Mestre, Sara Micheli, ha perso la vita in uno scontro a Santa Maria di Sala, dopo uno schianto choc frontale fra la macchina che lei stesso stava guidando, una lancia Y, e una Alfa Romeo.

L’incidente è successo esattamente lungo via Caltana, per cause ancora da chiarire: la ragazza ha perso la vita sul colpo a causa del forte impatto, mentre per quanto riguarda il conducente dell’altro mezzo, un giovane 27enne di Mirano, e i due passeggeri che stavano viaggiando con lui, sono rimasti feriti leggermente.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Le vetture sono state poste per il momento sotto sequestro.

