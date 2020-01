Incidente sexy per la bellissima Kate Middleton, guarda che gonna birichina per lei

Fare la vita da Duchessa purtroppo non è per tutti. Per quanto riguarda Kate Middleton è uno slalom continuo fra regole di protocollo da dover rispettare alla lettera e scivoloni che per non fare brutta figura vanno assolutamente evitati.

Quando non ci si mettono scandali di corte o cognate, a complicare il tutto ci pensano sicuramente le folate di vento birichine che vanno a sollevare la gonna rischiando di mettere Kate in forte imbarazzo di fronte a tutti.

In visita ad un ospedale per bimbi situato nella città di Londra, la moglie di Wiliam è stata protagonista assolutamente di un piccolo siparietto. Ma lei di certo non si è lasciata scoraggiare, anzi: ha mostrato il suo bel sorriso come se non fosse successo nulla, tenendo a bada lo svolazzamento con entrambe le mani.

L’orlo, comunque, si è sollevato più del dovuto questo è poco ma sicuro…. fortunatamente che Kate ha gambe perfette e non ha nulla di cui vergognarsi.

