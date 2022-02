Influenza intestinale, cosa mangiare? La dieta, i cibi per combatterla

L’influenza intestinale è, a voler essere scrupolosi, una gastroenterite virale. E’ infatti un’infezione virale causata da un virus che non è lo stesso dell’influenza, per cui il termine influenza intestinale è improprio, il termine giusto è gastroenterite virale. Mal di stomaco e diarrea sono le prime avvisaglie che abbiamo per diagnosticarla.

Influenza intestinale sintomi

I sintomi sono nausea e vomito, diarrea, bruciori intestinali e crampi, occasionalmente c’è febbre, ma non sempre. I sintomi dell’influenza stagionale, o del Covid-19, qualche volta sono gli stessi, ma qui parliamo di un’ infiammazione che interessa esclusivamente lo stomaco e l’intestino.

La gastroenterite virale è un infezione intestinale causata da virus e batteri e si può contrarre per diversi motivi. Ci si può infettare per contatto, ovvero portando alla bocca mani contaminate; occorre perciò evitare il vizio di mettere le mani in bocca, oppure si contrae in seguito all’ingestione di alimenti o bevande contaminate.

In Europa e nelle zone a clima temperato del pianeta si registrano picchi nel numero dei casi di gastroenteriti virali nel periodo invernale. In altre zone il rischio di infettarsi è costante e colpisce più spesso i bambini piccoli che gli adulti. L’influenza intestinale nei bambini è frequente.

Influenza intestinale cosa fare

Una conseguenza della gastroenterite è la disidratazione, causata da vomito e diarrea. Senza contare che la nausea e il senso di malessere generalizzato tolgono completamente l’appetito.

Influenza intestinale cosa mangiare? La prima cosa da fare per curare la gastroenterite, e ciò vale anche per combatterla, è bere molta acqua, ed anche tisane rilassanti, camomilla, brodi, spremute e centrifugati.

Caffeina, alcolici e sigarette sono vietate. Il caffè può aumentare la diarrea e gli alcolici aumentano l’infiammazione dello stomaco e dell’intestino.

Anche il latte e i latticini sono sconsigliati durante le gastroenteriti, meglio riservarli a momenti migliori e senza esagerare.

E’ consigliabile mangiare il riso, oppure le patate, ed anche la pasta e il pane senza esagerare, evitando prodotti integrali.

Carni bianche e pesce non troppo conditi vanno benissimo, salumi e formaggi sono assolutamente vietati. Anche prodotti lievitati, alimenti grassi, fritti e ricchi di zucchero sono banditi.

Influenza intestinale cause: problemi intestinali e stress

Abbiamo detto che la gastroenterite virale è causata da virus e batteri, ma è molto importante ricordare che i problemi intestinali aumentano nei momenti di stress, oppure quando siamo ansiosi e nervosi.

L’intestino è infatti riconosciuto dalla scienza come il nostro secondo cervello. Le molecole, o neurotrasmettitori, che facilitano la digestione sono le stesse che comunicano al cervello che qualcosa sta andando storto. Oltre a ciò, i batteri dell’intestino influenzano l’umore e il comportamento.

Il cosiddetto secondo cervello è la nostra parte istintiva, quella che ci fa prendere decisioni legate al cuore, non necessariamente allineate alla parte razionale che è la mente. Questa nostra parte istintiva possiede i suoi milioni di neuroni che abitano la parete dell’addome e dialogano, o dovrebbero dialogare con i neuroni del cervello.

Quando ciò non accade, ovvero mente e cuore non si capiscono, talvolta a causa di convinzioni frenanti che abitano la nostra mappa mentale, siamo più fragili di cuore.

Ogni volta che i domini mente, cuore e pensieri non sono allineati può verificarsi una somatizzazione del disagio, e la pancia, le viscere, sono il luogo nel quale si annidano le contraddizioni e creano quindi i classici dolori di pancia.

A tutto ciò, aggiungiamo anche che le cellule nervose dell’addome producono serotonina, l’ormone della felicità che agisce sul cervello. Le infiammazioni intestinale distruggono la serotonina, che agisce poi sul cervello.

Mangiare cibi sani, e allo stesso tempo gustosi è perciò il primo passo da fare per combattere preoccupazioni, ansia stress e un’antipatica conseguenza come la cosiddetta influenza intestinale.