Insalata rossa, come si chiama? Proprietà, ricette, indicazioni, valori nutrizionali, benefici

Insalata rossa nome: radicchio, è un ortaggio che ha proprietà antiossidanti ed è utile contro diverse malattie come il diabete di tipo 2, obesità, stitichezza e cattiva digestione. Esistono diverse varietà di radicchio, il sapore e il colore cambiano in base alle varie tipologie e alle regioni di provenienza. In alcuni paesi viene anche chiamato come cicoria. Anche le varietà sono differenti: c’è quello più amaro e quello più dolce. In generale il radicchio si divide in due grandi gruppi: quello con foglie dal colore rosso intenso e quello con foglie variegate. Quelli più conosciuti e pregiati sono il radicchio rosso di Treviso e il radicchio rosso di Chioggia.

Proprietà e benefici del radicchio

Il radicchio è molto ricco di minerali; dal potassio, al magnesio fino al fosforo, il calcio, lo zinco il sodio, il ferro il rame e il magnesio. Inoltre contiene anche vitamine del Gruppo B, vitamina C e Vitamina E e K. Contiene una grande quantità di acqua che fa si che sia un alimento depurativo, e può aiutare chi soffre molto di stitichezza o ha difficoltà digestive. Come tutti gli ortaggi rossi è ricco di antiossidanti, contiene antociani e triptofano, che aiutano a prevenire prolemi cardiovascolari.

I valori nutrizionali dell’inasalata rossa

Per ogni 100g di questo prodotto ci sono

Acqua 94 g

Carboidrati 1,6 g

Zuccheri 1,6 g

Proteine 1,4 g

Grassi 0,1 g

Colesterolo 0 g

Fibre 3 g

Sodio 10 mg

Potassio 240 mg

Ferro 0,3 mg

Calcio 36 mg

Fosforo 30 mg

Vitamina B1 0,07 mg, Vitamina B2 0,05 mg Vitamina B3 0,3 mg Vitamina A tracce Vitamina C 10 mg

Insalata rossa ricette

Il radicchio rosso viene spesso utilizzato a crudo, per arricchire le insalate o i risotti, ma può essere utillizato anche in molte altre preparazioni. É molto goloso soprattutto in pastella.

Ingredienti:

foglie di radicchio rosso, lavato e asciugato,

birra,

farina di semola di grano duro,

olio extravergine d’oliva.

Procedimento: preparare una pastella con la birra ghiacciata e la farina. Passare le foglie di radicchio nella pastella e friggerle in olio bollente.

Per chi vuole restare leggero, il radicchio rosso è ottimo anche alla griglia; condito con poco sale e olio extravergine d’oliva.

5 benefici per l’organismo

Il radicchio ha proprietà antiossidanti: con il mix particolare di vitamine e polifenoli dona a questo alimento efficaci proprietà antiossidanti, che aiutano a prevenire le malattie da invecchiamento e a mantenere giovane e in salute l’organismo. Ha anche proprietà disintossicanti e depurative, che ringiovaniscono i tessuti: le sostanze amare contenute al suo interno, gli conferiscono il sapore, esercitano anche uno stimolo all’attività del fegato e dalla depurazione dell’organismo dalle sostanze di scarto. Possiede anche proprietà digestive: le stesse sostanze amare sono utili a stimolare la produzione di succhi gastrisci e a favorire una migliore e più rapida digestione a livello dello stomaco. Infine contiene anche proprietà lassative. Il radicchio ha un elevato apporto di fibre che lo rendono un ortaggio utile a combattere la stipsi. Contiene, inoltre, antociani, un particolare tipo di polifenoli, che grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti aiutano a mantenere in ottima forma i vasi sanguigni, riducendo così il rischio di sviluppare disturbi a livello del sistema cardiovascolare.