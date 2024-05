Instagram, come fare a vedere chi non ti segue su questo social

Instagram è sicuramente il social più amato e apprezzato del momento, ma con quale sistema è possibile scoprire chi ha smesso di seguirci o chi magari non lo ha proprio mai fatto? Ecco i passaggi.

Su una cosa non ci sono dubbi, Instagram è a tutti gli effetti uno dei social network più apprezzati ed amati degli ultimi anni. Tutto il mondo lo usa e non solo per seguire i beniamini dello spettacolo o gli influencer del momento, ma anche per condividere con le persone che considera amiche, quelli che sono i momenti speciali della sua vita.

Eppure, non è impossibile, rendersi conto che la persona che noi seguiamo anche da molti mesi, abbia in realtà da tempo smesso di seguirci o cosa ancora più grave non lo abbia proprio mai fatto. Esiste un metodo per poterlo capire o per meglio dire dei passaggi da seguire per raggiungere questo obiettivo?

Entriamo nel merito della questione e cerchiamo di scoprire qualche cosa in più.

Instagram, come si fa a sapere chi non ci segue?

Nessuno vuole che il proprio follower arrivi al punto di smettere di seguirlo e non solo per una questione affettiva, ma anche per il rischio concreto di perdere il numero il numero di seguaci che con tanta fatica si è riusciti a ottenere nel corso del tempo. Ecco quindi i passaggi fondamentali per scoprirlo.

Avvia l’applicazione: tanto per cominciare è necessario entrare nell’app Instagram o tramite il sito con telefono o computer.

Controlla il follow: si prosegue entrando nella casella del profilo della persona che si ha intenzione di controllare e se non lo vedi il tuo profilo nell’elenco dei seguiti, la risposta è una sola. Non ti segue.

Cerca il nome: altro step è quello di andare a cercare il nome utente nella barra di ricerca per capire come stanno davvero le cose.

Ma non finisce qua, puoi anche capire chi non ti segue anche senza la necessità di utilizzare l’app di Instagram, anche per questo ci sono dei passaggi importanti di cui tenere conto e sono:

Apri l’opzione Sicurezza: apri l’app Instagram e vai su Profilo, inseguito seleziona i tre punti orizzontali nella parte in alto a destra dello schermo e poi tocca impostazioni e sicurezza da quella lista.

Scarica dati e Informazioni da Instagram: a questo punto non si deve fare altro che scaricare i dati dal pannello per vedere apparire la finestra di conferma e ancora toccare scarica dati. In circa 48 ore, Instagram invia una copia dei tuoi dati via email per potere scaricare il tutto.

Copia i follower e l’elenco dei Seguiti: fatto questo, non serve altro che decomprimere il file che è stato scaricato e poi aprire l’opzione follower nella lista A e seguiti nella lista B. A questo punto non devi fare altro che passare al confronto delle liste e da li potrai davvero capire come stanno le cose e chi davvero non ti segue.