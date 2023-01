Presto su Instagram arriverà una novità senza precedenti: la modalità “non disturbare” funzionerà come una vera e propria Quiet Mode.

Una nuova feature Instagram

Sta arrivando su Instagram una nuova modalità chiamata Quiet. Questa modalità consente agli utenti di disattivare le notifiche e di informare gli altri che non sono disponibili a rispondere ai messaggi. Questa funzione offre agli utenti la possibilità di godersi un po’ di pace e tranquillità, senza essere disturbati da notifiche o messaggi inopportuni. È un ottimo modo per prendersi una pausa dai social media, senza dover eliminare completamente il proprio account. Inoltre, gli utenti possono anche decidere di quanto tempo attivare la modalità “non disturbare“, rendendola così più flessibile e adatta alle loro esigenze.

Quiet Mode: cos’è

Instagram sta lanciando una nuova funzionalità, chiamata Quiet Mode, che è già disponibile in alcuni paesi anglofoni. Questa modalità è pensata come una sorta di “non disturbare” che disattiva le notifiche ed emette una risposta automatica a chi invia un messaggio sulla piattaforma. Si tratta di uno degli elementi di una serie di funzionalità che Instagram sta introdotto gradualmente per consentire agli utenti di avere un maggior controllo del proprio account e più privacy. Inoltre, offre anche l’opportunità di limitare l’accesso a determinate aree del profilo e consentire l’accesso solo ai contatti selezionati.

Quando viene attivata la modalità silenziosa o “non disturbare”, le notifiche push, come i like, i commenti e i nuovi follower, non verranno più ricevute. Inoltre, verrà aggiunta una nota sul profilo per informare gli utenti che non si è “attivi”. Se qualcuno invia un messaggio diretto, avrà in risposta una frase automatica simile agli “out of office” che vengono impostati quando si è in vacanza. La modalità silenziosa/quiet mode può essere attivata temporaneamente o per un periodo di tempo predeterminato, in modo da non essere disturbati da notifiche indesiderate.

In quali Paesi è già disponibile?

Tra le varie regolazioni, la modalità “Non disturbare” di Instagram permette agli utenti di scegliere un orario di attivazione/disattivazione. In questo modo viene permesso all’utente di non essere disturbato quando è a riposo, al lavoro o si vuole prendersi una pausa dalla rete. Tale funzionalità, già disponibile in altri paesi, arriverà anche in Italia, ma non si conosce ancora la data precisa. Questa modalità sarà molto utile per tutti coloro che desiderano un periodo di distacco dai social media, permettendo loro di definire un calendario di notifiche personalizzato.

Instagram sta attualmente testando una nuova funzione in alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada, l’Irlanda, la Nuova Zelanda e il Regno Unito. Si prevede che sarà presto estesa anche ad altre parti del mondo. Nel frattempo Instagram ha introdotto anche un’altra opzione per gli utenti di questi paesi, forse ancora più utile: un algoritmo di apprendimento automatico interno che aiuta gli utenti a scoprire contenuti più pertinenti in base alle loro preferenze. Questa funzione consente agli utenti di sfruttare al meglio le potenzialità offerte da Instagram e di accedere a contenuti più personalizzati.

Visitando “Esplora” Instagram, gli utenti possono indicare tutti quei contenuti proposti che non interessano, impostando filtri con parole, hashtag e emoji che non si desidera vedere. Ciò consente al sistema di adattarsi alle preferenze individuali degli utenti, in modo che possano facilmente evitare contenuti che non vogliono vedere. Questa funzionalità del quiet mode, è simile a quella di YouTube, dove è possibile impostare filtri personalizzati per bloccare i contenuti indesiderati da tempo.