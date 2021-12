Integratori termogenici funzionano? Recensioni, controindicazioni, quali sono i migliori

Integratori termogenici: termogenico significato

La termogenesi è un particolare processo metabolico che consiste nella produzione di calore da parte dell’organismo, soprattutto nel tessuto adiposo e muscolare. Il metabolismo, e quindi anche l’entità della termogenesi, dipendono fra l’altro da fattori genetici, e possono quindi variare da individuo a individuo. Tali fattori influenzano anche la quantità del cosiddetto tessuto adiposo bruno (grasso bruno), tessuto capace di produrre calore ed energia “bruciando” i grassi in quantità maggiore rispetto ad ogni altro distretto dell’organismo.

Poiché il peso corporeo è determinato dal bilanciamento fra calorie introdotte con gli alimenti e quelle bruciate con l’attività fisica e con i vari processi metabolici quali digestione, respirazione etc., stimolando la termogenesi si può ottenere un certo controllo del peso corporeo. Tutti i processi biologici nei quali avviene produzione di calore sono definiti termogenetici. Il calore è prodotto dalla trasformazione di energia per processi ossidativi o catabolici.

Integratori brucia grassi naturali

Nutripharma è un’azienda italiana impegnata da più di dieci anni nella creazione di alimenti nutraceutici in grado di prevenire specifiche patologie e disturbi. I nostri integratori brucia grassi sono l’ideale per aiutarti a metabolizzare più velocemente i lipidi, drenare i liquidi, gestire il senso di fame e perdere peso.

Lavoriamo costantemente, controllando tutte le fasi di produzione, per garantirti prodotti di altissima qualità, sempre migliori, buoni e utili per aiutarti ad avere un’alimentazione più genuina e naturale. Per avere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, per conoscere meglio i principi attivi in essi contenuti o per sapere se sono o meno adatti alla tua dieta, non esitare a contattarci, risponderemo a tutte le tue domande

Nutripharma ha creato N Shape + PROBIOTICI, un integratore alimentare con nove componenti attivi a base di estratti vegetali, vitamine, minerali – un mix di nutrienti utili per aiutarti a mantenere in equilibrio il peso corporeo. I suoi principi attivi, compreso il probiotico Bacillus Coagulans, possiedono effetto tonico contro stress e stanchezza e favoriscono il metabolismo dei lipidi, aumentando la termogenesi ed il senso di sazietà.

Un integratore alimentare, 100% vegano, senza lattosio, additivi e conservanti, a base di guaranà, arancio amaro e tè verde, con Maca, cromo e carnitina:

il cromo picolinato e L-acetil carnitina favoriscono il metabolismo dei lipidi

il ginseng peruviano (maca) possiede proprietà rinvigorenti ed energizzanti dovute al contenuto naturale di amminoacidi, vitamine e minerali

il guaranà, fonte naturale di caffeina e la sinefrina contenuta nell’estratto di arancio amaro possiedono un effetto tonico contro stress e stanchezza e favoriscono il metabolismo dei lipidi aumentando la termogenesi

il tè verde favorisce il drenaggio dei liquidi e possiede azione tonica ed energizzante

Pillole brucia grassi: funziona?

