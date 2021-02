Inter, Di Marzio: ‘Presto l’agente di Barella verrà contattato per il rinnovo’

La settimana scorsa ha regalato importanti consapevolezze all’Inter. Il pareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino ha confermato la forza della squadra di Conte, forza ribadita in campionato contro la Lazio. Grazie al successo di San Siro di domenica 14 febbraio, la squadra nerazzurra ha raggiunto il primo posto in classifica. L’Inter ha sfruttato il passo falso del Milan, che ha perso in maniera sorprendente contro lo Spezia. L’obiettivo della squadra di Conte è dare continuità ai risultati. Allo stesso tempo, nonostante l’incertezza societaria, sembra che la dirigenza dell’Inter abbia tutta la volontà di confermare gran parte dei protagonisti di questa stagione. Fra questi rientrano evidentemente il difensore centrale Alessandro Bastoni, la punta Lautaro Martinez ed il centrocampista Nicolò Barella. A conferma di questo le parole del giornalista sportivo ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Gianluca Di Marzio sui rinnovi di contratto dell’Inter

Dagli studi di Sky Sport il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio si è soffermato sulla situazione mercato dell’Inter. Nonostante non ci siano novità dal fronte societario, sembra ci sia volontà da parte della proprietà di confermare alcuni giocatori della rosa. In particolar modo i più giovani, che rappresentano presente e futuro dell’Inter. A tal riguardo Gianluca Di Marzio ha dichiarato: “Bastoni? E’ vero che sta rinnovando il suo contratto con l’Inter”. Il giornalista ha confermato che la proprietà sta cercando di sistemare la situazione contrattuale di alcuni giocatori nonostante non si abbiano certezze del futuro della proprietà nerazzurra. Oltre a Bastoni, si starebbe lavorando anche sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Già nelle scorse settimane c’è stato un incontro fra l’agente sportivo del giocatore e la società nerazzurra.

La situazione contrattuale di Barella

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio si è soffermato anche sulla situazione contrattuale di Nicolò Barella, dando un’ottima notizia ai tifosi dell’Inter. L’esperto di mercato ha infatti dichiarato: “Presto l’agente dell’ex giocatore del Cagliari Nicolò Barella verrà contattato dall’Inter”. Anche in questo caso l’intenzione è il rinnovo di contratto del centrocampista.

Gianluca Di Marzio su Christian Eriksen

Di Marzio ha parlato anche del futuro professionale del centrocampista Christian Eriksen, che dopo una prima parte della stagione difficile, sembra aver trovato la forma ottimale. Sia contro la Juventus in Coppa Italia che contro la Lazio in campionato è stato protagonista di una partita notevole a fianco di Brozovic. A tal punto che il danese potrebbe sorpassare Vidal nelle preferenze di Antonio Conte. Il danese infatti potrebbe essere schierato titolare anche nel derby milanese il prossimo weekend, anche perché Vidal ancora non è in forma dopo l’infortunio subito. Proprio Gianluca Di Marzio su Christian Eriksen ha dichiarato: “Il giocatore adesso sta entrando in sintonia rispetto a quanto richiesto dall’allenatore dal punto di vista del carattere perché a livello tecnico non si discute”. Questo potrebbe significare che il danese, dato per partente a gennaio, potrebbe conquistarsi la permanenza la prossima stagione se dovesse continuare a dimostrare di essere utile al gioco richiesto da Conte.

Riguardo invece ad Handanovic, ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Inter. La società nerazzurra però sta lavorando ad un suo successore, situazione normale per una società importante come l’Inter.