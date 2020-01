Interior design: i 5 consigli per lo stile di arredamento che fanno la differenza

Arredare la casa, l’ufficio o il negozio non è mai semplice. Infatti, esiste una professione apposita per svolgere questo importante compito; e soltanto un professionista può dare le giuste dritte su cosa fare per migliorare l’ambiente. Abbiamo raccolto, quindi, i cinque migliori consigli di interior design, facili da seguire, adatti a ogni tipologia di locale.

Per padroneggiare pienamente l’argomento “interior designing“, bisogna non soltanto avere gusto estetico innato e tanta passione per l’arredamento, ma soprattutto conoscenza di alcune materie fondamentali: tra queste anche architettura, arte e gestione degli spazi. Ecco perché quella dell’interior designer è una professione particolare, a volte assai difficile, poiché si deve confrontare con qualsiasi tipo di spazio e “modellarlo” secondo le necessità del cliente.

loading...

Uno spazio si può cambiare in vari modi: aggiungendo o togliendo oggetti al suo interno (sia il numero sia la disposizione sia la forma contano), colorando le superfici, utilizzando i giusti materiali secondo le esigenze.

L’interior design è la capacità di governare pienamente tutti gli elementi che fanno parte dell’arredamento interno di un locale per renderlo, al livello estetico e pratico, tutto ciò che si desidera. È per di più la possibilità di trasformare un luogo qualsiasi in una destinazione d’uso particolareggiata e unica nel suo genere.

Nonostante la scelta più giusta sia sempre quella di contattare un professionista in carne ed ossa, quando si compra o si affitta un posto e si è costretti ad intervenire con lavori di ammobiliamento, si possono seguire i consigli di blog tematici, dedicati al settore. I siti che parlano di interior design sono tanti, ma pochi sono davvero autorevoli.

Vediamo insieme, e brevemente, quali sono i 5 migliori consigli, che si trovano su internet, su come gestire e arredare nel migliore dei modi uno spazio per renderlo davvero perfetto.

Decidere e fissare il budget a disposizione

Il primo consiglio che vogliamo dare ai nostri lettori potrebbe sembrare banale ma non lo è. Infatti immaginare un arredamento nei particolari e poi non poterselo permettere risulterebbe solo una perdita di tempo:invece sapere i soldi che si hanno a disposizione consentirà a chi vuole cambiare lo stile dell’arredamento di sapere dove andare a comprare quello che gli serve,tenendo in considerazione che su Internet non mancano le possibilità in merito.

Scegliere i colori giusti

Risulta fondamentale per lo stile di arredamento la scelta dei colori:un’idea saggia può essere quella di abbinare una nuance naturale a un colore più deciso. Non dimentichiamo che il colore è importante anche perché offre una percezione psicologica diversa ,alla persona che sta guardando un ambiente arredato e quindi sottovalutare questo aspetto sarebbe un grave errore.

Inoltre non bisogna farsi condizionare dai propri gusti personali, ma bisogna seguire determinate regole:per esempio se l’ambiente non è molto ampio è conveniente scegliere colori chiari, per permettere alla luce di viaggiare dentro la stanza.

Prendersi cura dell’ingresso

Spesso questo ambiente viene sottovalutato ed è un grave sbaglio perché è la prima cosa che si nota quando si entra in casa e rappresenta quindi un biglietto da visita:mettere delle foto, una poltrona di design o uno specchio estroso possono essere delle idee che fanno la differenza.

Complementi di arredo

Per rendere lo stile del proprio arredamento interessante è molto importante prendersi cura dei particolari:quindi piccoli elementi come i cuscini, tappeti e tendaggi, se scelti e mixati in maniera sapiente,sapranno offrire all’ambiente un’atmosfera unica e che andrà a mostrare la personalità di chi si è occupato di fare questo lavoro.

Prevedere un angolo verde

Per dare un tocco di vitalità al proprio arredamento è importante anche questo aspetto:trovare un angolo e mettere una parete con delle mensole dove appoggiare delle piante può essere la soluzione migliore.

Commenti

commenti