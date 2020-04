Intimo, pigiami e lingerie per donne curvy: istruzioni per l’uso

Sentirsi attraenti e allo stesso tempo comode è un obiettivo che ogni donna cerca nella routine quotidiana, specialmente se si tratta di intimo, di pigiami e di lingerie. A maggior ragione se si parla di intimo curvy, il reggiseno deve calzare a pennello e valorizzare al massimo le curve nei punti giusti.

Così anche il pigiama, non può essere troppo morbido e nemmeno troppo aderente, la giusta via di mezzo. Infine la lingerie deve donare un tocco di sensualità in più alla donna curvy e renderla desiderabile.

Intimo: slip e reggiseno

La scelta di un intimo per donne formose, adatto alle esigenze di chi lo dovrà indossare, è spesso ardua e costellata da tanti dubbi e incertezze. C’è chi preferisce i coordinati di slip e reggiseno, chi invece gioca con i colori e i tessuti abbinando capi dallo stile più disparato, che insieme creano qualcosa di unico.

L’intimo taglie curvy è pensato appositamente per far risaltare quelle parti del corpo che si pensa siano il punto di forza di una donna. Il seno deve essere sostenuto e non schiacciato, il decoltè di una donna formosa è normalmente abbondante e va messo in risalto, scegliendo innanzitutto la taglia giusta, non solo del reggiseno ma anche delle coppe. Quindi per scegliere bene la propria taglia è necessario provare il reggiseno e verificare di persona sia la misura del giro sottoseno sia la misura della coppa.

Sono consigliati reggiseni con spallini ampi, per evitare fastidiose irritazioni alla cute delicata delle spalle, e a fascia se si hanno fianchi molto larghi. Per quanto riguarda lo slip, quello alto è l’ideale se si ha un girovita ampio con fianchi e busto più stretti. Un ulteriore consiglio è quello di optare per slip senza cuciture, che non stringono e modellano il corpo, rendendolo più snello. A questo proposito la linea del noto brand di intimo Yamamay Curvy può essere un ottimo spunto per dare un’occhiata ai tantissimi modelli disponibili.

Nightwear: pigiami dalle mille texture

Per l’abbigliamento da notte ci si può sbizzarrire fra pigiami di vari colori e di vari tessuti, la scelta è vasta, basta scegliere con gusto e originalità. Il termine “pigiama” deriva dalle lontane regioni orientali asiatiche, dove era identificato con un pantalone con gamba larga e confezionato usando un tessuto leggero.

Al giorno d’oggi i pigiami per donne curvy possono essere di vari colori, dal tessuto stampato con disegni floreali al tessuto in tinta unita. Anche le donne con qualche chilo in più possono permettersi pigiami dal taglio sbarazzino o dal taglio sexy, a seconda di come desiderano apparire. I tessuti in cotone jersey assicurano una sensazione di comfort e comodità, mentre quelli in raso o seta donano un tocco di sensualità.

La lingerie per donne curvy

La lingerie per definizione è la biancheria intima delle donne che desiderano essere attraenti anche sotto il vestito. Appartengono alla lingerie oltre che slip e reggiseni, anche reggicalze, guepiere e giarrettiere.

La lingerie, così come l’intimo per donne formose, è uno strumento di seduzione, fondamentale qualora ci si debba preparare per una serata speciale. Indossare una lingerie sensuale e allo stesso tempo originale è facile, basta non obbligarsi a scegliere il solito intimo monocolore, solo perché si ha qualche chilo in più.

Bisogna invece lasciarsi andare e concedersi il lusso di scegliere una lingerie particolare, culotte, reggiseni con e senza ferretto, slip contenitivi e body modellanti assolutamente sexy e al tempo stesso raffinati. Altro capo intimo per taglie curvy, sono le sottovesti in seta, in raso, in pizzo, che sono solitamente apprezzate da donne che sanno come piacersi e farsi piacere. La sottoveste è anche conosciuta come “lingerie à porter”, icona indiscussa di sensualità e di civetteria tipicamente femminile.

