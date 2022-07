Investire pochi soldi in borsa, quando conviene? La risposta dell’esperto

Chi vuole cominciare ad investire in borsa, molto spesso, comincia con un piccolo capitale sudato con fatica e lavoro. L’idea di perderlo, dunque, diventa davvero difficile: bisogna accettare un certo margine di rischio in questo campo.

Del resto, giocare in borsa è una metafora perfetta del rischio: se non c’è pericolo di perdita, non c’è neanche reale guadagno. Come investire in borsa è uno degli argomenti più delicati da affrontare, oltre che un processo difficile da comprendere per chi non mastica già questo linguaggio. Per chi lavora nella finanza, ad esempio, sarà molto più semplice approcciare a questo campo delicato e complesso. Tuttavia, con un po’ di allenamento con i broker online o programmi a basso rischio, diventa materia accessibile anche a chi si occupa di altro.

Ma, per chi comincia ad investire con un piccolo capitale, cosa è più conveniente fare e approcciare al mercato finanziario? Giocare in borsa online, grazie alle demo, sta diventando lentamente più semplice.

Come giocare in borsa con un piccolo capitale

Conviene giocare in borsa con un capitale molto ridotto? La vera rogna di chi investe pochi soldi in borsa è quello di attendere che la somma investita cresca realmente: è un processo che può prendere anche molto tempo. Nel frattempo, continua ad esserci il rischio di perdere l’intera cifra per un investimento sbagliato.

Quale può essere un metodo per investire senza rischiare di perdere l’intero capitale e vedere crescere il proprio conto in banca? Molti esperti consigliano varie strategia su come guadagnare in borsa anche con piccole somme.

Il segreto? Dove investire in borsa.

Guadagnare con piccole somme: i consigli dell’esperto

L’esperto consiglia di fare attenzione a cosa si investe e dove: sono profondamente sconsigliati gli investimenti unici. Ad esempio, comprare solo azioni Amazon o Bitcoin ( molto rischiosi) risulta una strategia poco vincente se si comincia con una somma minima.

Meglio, sostiene l’esperto, cercare di diversificare quanto più possibile i propri investimenti, potendo così attingere a più fonti di guadagno e allargare il margine di vincita. Il tipo di trading più adatto alle somme piccole è senza dubbio quello più casalingo, ovvero online.

Il modo più sicuro è tramite le simulazioni, le piattaforme online che rendono dei trader anche assoluti neofiti. Bisogna, anche in questo, essere molto attenti al broker migliore a cui affidarsi. In alcuni casi, sarò stesso il broker a dare consigli utili all’investitore inesperto con pacchetti di guide apposite. Molte demo si basano sulla strategia del Copy Trading.

Giocare in borsa simulazione: migliori demo e broker online

Per scegliere il giusto broker o la giusta demo bisogna basarsi su alcuni principi molto importanti, come: facilità di utilizzo, convenienza, sicurezza. Partendo da questo presupposto, si possono elencare le piattaforme più conosciute ed utilizzate del web, come

eToro

XTB

Capex

Trade

Markets

Plus500

Si tratta, infatti, delle migliori guide ad un mondo incerto e insidioso, che certamente per chi comincia con pochi soldi ha bisogno di schiudersi lentamente, svelando i suoi segreti con chiarezza e tempo. Con il trading online, gli investimenti possono essere anche davvero minimi: alcuni aspiranti trader partono persino da 10 euro!