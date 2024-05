Io Canto Family: fino a quando va in onda su Canale Cinque?

Ieri sera ha debuttato Io Canto Family, lo show di Canale Cinque, spin-off di Io Canto Generation. Ma quante puntate sono e fino a quando va in onda? Scopriamolo.

Era stato annunciato nei mesi scorsi è adesso è finalmente diventato una realtà, Io Canto Family, lo show spin-off di Io Canto Generation, ha debuttato su Canale Cinque, in prima serata, con Michelle Hunziker. Nonostante a livello di ascolti sembra che non abbia fatto faville, è un prodotto su cui Mediaset punta davvero tanto.

Le regole sono sempre le stesse, identiche a quelle del programma classico, solo che in questo caso a mettersi in gioco, non è il singolo cantante o aspirante tale, ma una intera famiglia, che condivide la passione e l’amore per questo settore. Giudici del programma: Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Albano e Claudio Amendola.

Entriamo nel merito della questione e scopriamo quante puntate e sono e fino a quando lo vedremo in onda.

Io Canto Family: quante puntate sono? Ecco la data della finale

Una volta capito di che cosa stiamo parlando, possiamo tornare alla nostra domanda principale, ebbene lo show di prima serata andrà in onda per cinque puntate, ogni Lunedì in prima serata, salvo cambiamenti di programmazione in corso di stagione.

Le puntate saranno cosi suddivise: