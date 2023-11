Io canto generation, la prima standing ovation è per Benedetta Caretta e Marta

La prima puntata di “Io canto generation” parte al meglio con due esibizioni con buoni voti e la terza che tocca le corde più profonde dei giudici e del pubblico, in un tripudio di forti emozioni. A creare quest’atmosfera magica è il brano “My Heart Will Go On”, diventato celebre grazie al film “Titanic”. L’esibizione sulle note di questa canzone simbolo della storia della musica e del cinema ottiene una standing ovation con l’interpretazione di Benedetta Caretta e Marta Viola.

La capitana accompagna la 14enne Marta, la quale riesce a controllare le emozioni durante l’esibizione e a regalare intense sensazioni alla giuria e al pubblico, che si alza immediatamente in piedi per la prima standing ovation del talent di Canale 5, in onda dopo dieci anni di assenza. Benedetta Caretta è la capitana di una delle squadre di giovanissimi concorrenti e vincitrice della seconda edizione di “Io Canto”, nel 2010. Il duetto raggiunge le note più alte e colleziona tutti 10, con l’impressione che l’emergente Marta Viola sia una cantante dalla lunga carriera.

“Io canto generation”: premi in palio e capitani

Il programma condotto da Gerry Scotti è dedicato al talento degli aspiranti cantanti di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Per i giovanissimi c’è in palio un corso da seguire a Faenza, presso la sede di New York Film Academy, un viaggio con destinazione New York e Broadway con i suoi spettacoli di musical, e una cover da realizzare con la collaborazione di R101.

I concorrenti in gara nel programma “Io canto generation” gareggiano in 6 squadre, ognuna delle quali ha un capitano famoso nel mondo della musica. I capitani delle squadre di questa edizione sono: Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Iva Zanicchi, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Sono previsti duetti tra i capitani e gli aspiranti cantanti, i quali avranno il privilegio di ascoltare i consigli dei loro capitani, facendo tesoro di quello che imparano. In questo confronto generazionale, il focus è sulla musica e sul talento dei nuovi cantanti al loro debutto.