iPad Pro 2022 prezzo, dettagli, nuovo chip, fotocamere

Nel giugno 2021, si vociferava che Apple stava prendendo in considerazione un retro in vetro per l’imminente iPad Pro 2022.

Il tablet più costoso di Apple, si diceva, avrebbe seguito il recente design dell’iPhone per aprire la porta alla ricarica wireless, che sarebbe stata la prima volta per la linea di prodotti iPad.

Ma secondo un nuovo rapporto, questo piano ha incontrato problemi. Mentre il vetro è stato a lungo una caratteristica del design degli smartphone, su un dispositivo delle dimensioni di un tablet, è apparentemente troppo fragile, quindi Apple ha dovuto pensarla in modo diverso.

La difficoltà, ovviamente, è che tornare al retro in alluminio, visto già sui precedenti iPad, renderebbe difficile la compatibilità con i caricabatterie wireless MagSafe di Apple, lasciando l’azienda con un dilemma difficile.

Pare comunque che la società ha sviluppato un prototipo di iPad Pro con un logo Apple più grande in vetro. L’idea è che il caricabatterie MagSafe potrebbe attaccarsi direttamente al logo iconico e caricarlo attraverso di esso.

Per prevenire incidenti, i magneti sono apparentemente più forti e si dice che il logo sia di dimensioni simili a quello visto sul recente MacBook Pro da 16 pollici.

iPad Pro 2022: aggiornamenti della batteria, fotocamera e chip

Alcune fonti hanno anche alcuni altri dettagli da condividere sull’iPad Pro 2022.

In primo luogo, apparentemente includerà una batteria più grande. Mentre il sito non rivela quanto sarà più grande, per riferimento l’iPad Pro da 12,9 pollici del 2021 presenta una batteria da 10.758 mAh, mentre la versione da 11 pollici è dotata di una cella da 7.540 mAh.

Questo si potrebbe tradurre in una durata della batteria di 10 ore e 48 minuti sul primo e 13 ore e 42 minuti per il secondo, con la batteria più piccola che fornisce più durata a causa dell’iPad Pro da 11 pollici che non adotta la tecnologia dello schermo mini-LED. Forse Apple vede una batteria più grande come il modo migliore per compensare il pannello più affamato di energia.

In secondo luogo, diversi siti affermano anche che l’iPad Pro 2022 sarà dotato di un chip nuovo di zecca, probabilmente il chip M2 che si dice sarà presente nel prossimo MacBook Air 2022.

Possiamo anche aspettarci un modulo fotocamera che è simile a quello dell’iPhone 13. Mentre la fotografia è certamente meno importante per i tablet, è bello vedere Apple spingere l’aggiornamento lo stesso.

Hanno anche confermato la recente voce che Apple sta sperimentando tablet più grandi di 12.9 pollici e ha dichiarato che la società sta prendendo in considerazione l’introduzione di una tacca per unire il look con la più ampia famiglia di laptop e telefoni. Ma questo è apparentemente anche sperimentale, e non è impostato per apparire nei tablet Pro di quest’anno.

Ci aspettiamo che l’iPad Pro 2022 emerga nella prima metà dell’anno, quindi aspettatevi che le voci e le perdite aumentino da qui in poi. Nel frattempo, dai un’occhiata al nostro hub iPad Pro 2022 per tutte le ultime informazioni.

iPad Pro 2022 prezzo e Data d’Uscita

Dovrebbero aggirarsi sui 900€ per iPad Pro 2022, sui 600€ per iPad Air 5 e sui 300€ per iPad 10, mentre, per quanto riguarda la data di uscita, si parla di aprile/giugno 2022 per iPad Air 5, mentre per iPad Pro 2022 ed iPad 10 dovremo aspettare fino ad ottobre 2022