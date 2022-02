Ipertensione arteriosa, i consigli per combatterla a tavola

La pressione alta, detta anche ipertensione arteriosa, è una problematica condivisa da molti cittadini dei Paesi sviluppati. Questo perchè nella ricerca cause pressione alta una delle principali sono le cattive abitudini alimentari; una problematica da non sottovalutare.

L’ipertensione arteriosa è una delle malattie che necessita di una maggiore attenzione dal punto di vista del regime alimentare. Si stima che almeno una persona su quattro in Italia ne soffra, specialmente fra gli over cinquanta. Le cause sono svariate: dallo stile di vita sbagliato (anche dal punto di vista alimentare) alla questione genetica.

Quando la pressione sanguigna è troppo alta, aumenta il rischio di malattie pericolose come il diabete o problemi cardiocircolatori, infarto compreso. Per questo è fondamentale mettere in campo ogni strategia per avere valori pressioni normali.

Ipertensione sintomi

Per scoprire se si soffre di questo disturbo, bisogna avere una tabella con valori pressione arteriosa. Se vedete la pressione minima alta, questo è un fatto abbastanza grave da spingervi a contattare un medico.

Ma per un iperteso sintomi e disturbi compaiono prima di andare a effettuare la misurazione. I sintomi pressione alta comprendono:

mal di testa, che compare senza motivo apparente anche al mattino

ronzii continui nelle orecchie

disturbi e alterazioni nella vista

vertigini e senso di stordimento

Sono tutti segnali che non dovrebbero essere sottovalutati, e che dovrebbe spingere a verificare di riportare la situazione nella norma. L’obiettivo è avere per la pressione arteriosa valori normali e sotto controllo.

Valori pressione, quando è ipertensione

Ma quanto deve essere la pressione per non destare preoccupazione? E’ una pressione arteriosa normale se il dato è minore di 80 come minima e minore di 120 come massima. Se si superano di questi numeri, si considerano valori pressione alta e la situazione deve essere tenuta sotto controllo.

Pressione alta cosa fare

L’ipertensione va curata farmacologicamente, ma ci sono anche comportamenti che aiutano. Prima di tutto, la corretta alimentazione. Ma anche abbandonare il fumo e dare un taglio alla sedentarietà, oltre a perdere peso (perdere 1 kg di peso riduce la pressione minima e massima). Queste sono tutti comportamenti che rientrano nella

La lotta alla pressione alta passa per il cibo, e sono sostanzialmente cinque gli alimenti per avere una pressione normale.

Innanzitutto verdura e frutta fresche: dovrebbero essere assunte cinque volte al giorno, e non contengono sale, che è uno degli alimenti incriminati in quanto causa l’aumento della pressione.

L’acqua povera di sodio è un’altra grande alleata per la lotta all’ipertensione, bisognerebbe berne almeno 1,5 litri al giorno. I cereali integrali sono un cibo ideale per continuare a fornire al corpo preziosi sali minerali senza assumere troppo sale.

Il pesce azzurro è un cibo raccomandato per la lotta all’ipertensione, perché contiene Omega 3, che ha un’azione antipertensiva. Bisognerebbe evitare di consumare invece snack salati, patatine, e prodotti ricchi di zuccheri.

Infine, erbe e spezie non sono utili solamente per dare un tocco di sapore al cibo, ma soprattutto permettono di farlo senza utilizzare sale.

E se proprio si deve utilizzare il sale, allora preferite il gomasio, che è composto al 90% da semi di sesamo e fa molto meglio alla salute, e non solamente a quella di coloro che abbiano problemi di ipertensione bensì a tutti.