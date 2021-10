Irama: chi è, come si chiama, canzoni, fidanzata, Amici

Irama è un famoso cantautore italiano molto apprezzato dal pubblico. Irama, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, è diventato noto grazie alla vittoria all’interno del talent show di Maria De Filippi, nel 2018. Da quel momento, per Irama si apre una brillante carriera, coronata di canzoni e successi. Con più di 25 dischi di platino e 3 dischi d’oro, Irama è uno die cantanti più ascoltati. Tra i suoi successi, ricordiamo il singolo del 2019, “La ragazza con il cuore di latta”. Una storia molto toccante, che il cantante dedicò a una ragazza conosciuta che ha dovuto subire un’operazione e portare il pacemaker dall’età di 12 anni. La ragazza in questione è Martina Nasoni, vincitrice nello stesso anno del Grande Fratello 16.

Irama chi è, età, data di nascita

Filippo Maria Fanti, conosciuto come Irama, è nato il 20 dicembre del 1995 a Carrara. Ha, dunque, 25 anni. Appassionato di musica sin da bambino, è cresciuto ascoltando Francesco Guccini e Fabrizio De André, per poi avvicinarsi anche ad altri generi di musica, come l’hip-pop. Irama, dunque, crea un genere musicale frutto dei suoi generi preferiti.

Irama significato nome d’arte

Irama, ha raccontato diverse volte il perché del suo nome d’arte. Irama è l’anagramma del suo secondo nome “Maria”, che, tra l’altro, significa proprio “ritmo” in lingua malese.

Irama carriera musicale

Filippo Maria Fanti è un cantautore e rapper italiano, diventato popolare, nel 2018, grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, dove conquistò il primo posto. Forse non tutti sanno che in realtà Irama inizia la sua carriera appena maggiorenne collaborando con Valerio Sgargi, e incidendo tre brani: Amore Mio, Per te e È andata così. Irama, già prima di Amici era già salito su un palco importante, quello del Festival di Sanremo, nel 2016, ma la sua notorietà rimane comunque legata al talent show. Nel 2015 collabora con il famoso duo musicale Benji & Fede, incidendo il singolo “Fino a Farmi Male”. Nell’estate 2021 Irama è tra i protagonisti di Battiti Live, trasmissione condotta da Elisabetta Gregoraci.

Irama fidanzata

Irama, dal 2019, è fidanzato con Victoria Stella Doritou, bellissima modella e influencer di origini greche. Sembrerebbe che i du stiano anche cercando una casa per andare a vivere insieme.

Irama instagram

Il profilo social di Irama è, ovviamente, molto seguito. Con quasi 1,5 mln di follower, Irama ama condividere con i suoi fan gli scatti che più lo rappresentano.