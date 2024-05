Isola dei Famosi, anticipazioni: chi è andato in nomination?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, su Canale Cinque è stato decretato il nome del nuvo eliminato e anche dei nuovi nominati di puntata.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Si è conclusa da qualche ora la messa in onda della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, alla conduzione come sempre Vladimir Luxuria, supportata dall’Honduras da Elenoire Casalegno e in studio dai due opinionisti: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Ebbene, anche questo nuova appuntamento è stato davvero scoppiettante.

Si parte subito dall’eliminazione di Marina Suma, la nota attrice ha avuto la peggio al televoto contro: Arthur, Khady e Rosanna. Probabilmente ad avere giocato contro di lei anche i problemi alla schiena che non le hanno permesso di stare davvero in gioco. Ma i colpi di scena non sono finiti qua.

Tra una prova e l’altra sono stati decisi anche i nomi dei nuovi eliminati che di fatto rischiano di tornare a casa nel corso della prossima puntata. Di chi si tratta?

Isola dei Famosi, in tre al televoto: chi rischia di essere eliminato?

Quindi, la puntata è proseguita con i primi scontri che hanno visto in prima linea: Samuel Peron e Greta accusati da Rosanna di avere una complicità sospetta che li porta ad essere più forti nel gioco. Delle parole che hanno fatto storcere il naso al ballerino che ha prontamente rimandato le accuse al mittente.

Inseguito è stata la volta di Joe Bastianich, il noto ristoratore americano ha raccontato se stesso e anche il suo modo di vivere l’isola, riuscendo a colpire non solo la padrona di casa ma anche tutto il pubblico in studio che non fa altro che amarlo ogni giorno di più.

Infine, è stato tempo di prove, le stesse da cui sono state decretate due squadre che da questo momento in poi, vivranno su due isole diverse: la squadra blu e quella rossa con due capitani che sono Samuel Peron e Greta.

Per concludere, i naufraghi e il leader ha deciso i nomi dei nuovi nominati che lunedì scopriranno il loro destino: si tratta di Samuel Peron, Arthur e Rosanna.