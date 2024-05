Isola dei Famosi: chi è stato mandato in nomination?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’isola dei Famosi, tra una discussione e l’altra, è stato decretato il nome dei nuovi nominati di puntata. Scopriamo chi sono.

E’ stata una puntata scoppiettante quella andata in onda dell’Isola dei Famosi, tanto per cominciare la prima grande novità è stata quella relativa al giorno: non più in onda di Lunedì, ma di Domenica in prima serata.

Ebbene, nel corso della diretta Valentina Vezzali ha avuto la peggio contro gli altri naufraghi in nomination, ed è stata eliminata, queste le percentuali:

Alvina 9%

Artur 10%

Khady 39%

Valentina 42%

Ma entriamo ancora di più nel dettaglio di quanto accaduto e scopriamo infine chi sono i tre naufraghi che hanno ricevuto la nomination e che rischiano di andare a casa nel corso della prossima puntata.

Isola dei Famosi: tre naufraghi in nomination

La prossima puntata in diretta andrà in onda Mercoledì 22 Maggio e quasi sicuramente in questa occasione ci sarà una nuova eliminazione. A rischiare di tornare a casa sono in tre: Artur Dainese e Greta Zuccarello, nominati dal gruppo e Aras mandato al televoto dalla leader Karina.

Ma che cosa è successo nel corso della puntata? Oltre all’eliminazione poco prima citata, i momenti importanti sono stati tanti: si comincia dal gruppo che si scaglia contro Alvina. La donna è stata presa di mira per il suo stato di non collaborazione con i compagni. Matilde Brandi ha dichiarato: “Non merita di stare qui”.

La ballerina e showgirl, inseguito ha vissuto un momento davvero speciale, ha potuto incontrare il compagno Francesco che ha ammesso in diretta di avere intenzione di sposarla al più presto.

Sorpresa per Khady che ha ottenuto la possibilità di leggere una lettera di sua madre, privilegio al quale la naufraga ha rinunciato per poter mantenere una maggiore razione di riso per il gruppo per l’intera settimana.