Isola dei Famosi, salta tutto: a pochi giorni dal debutto non partirà più

Il conto alla rovescia per la partenza dell’Isola dei Famosi è cominciata: e tra una indiscrezione e l’altra, pare che uno dei vip ufficiali sia fuori dai giochi.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Il tempo che ci separa dalla messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi è davvero molto poco: la nuova stagione, condotta da Vladimir Luxuria porterà in scena un vero e proprio rinnovamento, cominciato con la sua conduzione e proseguito con la scelta di inviata e opinioniste e cosi via.

Eppure, il motivo per cui il reality di Canale Cinque torna al centro dell’attenzione ha a che fare con qualcosa di diverso, la notizia, infatti si concentra principalmente sul cast di vip e non che per questo 2024 faranno parte del gruppo di naufraghi prescelti per essere i nuovi concorrenti.

Pare, infatti, che uno dei vip confermatissimi, all’ultimo momento si sia tirato indietro o che per lo meno, la trattativa che lo riguardava non è andata più in porto. Ma di chi si tratta?

Isola dei Famosi: Alan Friedman non farà parte del cast di naufraghi

Le cose sono andate cosi, Alan Friedman, giornalista e opinionista tv, è un volto noto dal pubblico a casa: il suo nome era stato dato tra i primi e fino a poche ore fa, non ci stava davvero nessun dubbio in merito alla sua presenza in Honduras. Eppure, le cose alla fine sono cambiate in modo radicale.

Il vip non sarà un naufrago della nuova Isola dei Famosi, al momento non è dato sapere quale sono le motivazioni che hanno portato a questa decisione, è possibile che ci sia stato un impedimento da parte del giornalista o che alla fine dei conti, non sia stato raggiunto un accordo vero e proprio con la produzione. Insomma, le motivazioni potrebbero davvero essere parecchie.

Ad ogni modo, anche senza la sua presenza, il reality è ormai confermatissimo, il conto alla rovescia è partito e a noi non resta altro che attendere: chissà chi sarà il nuovo candidato alla vittoria di quest’anno.